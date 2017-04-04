Batı’nın ucuz ürün merakı Çin’de her yıl 100 bin kişinin ölümüne sebebiyet veriyor

İngiltere, ABD, Çin ve Kanada’da bulunan 10’dan fazla üniversitenin ortak çalışması, Batı Avrupa ve ABD’de satın alınan ve Çin’de üretilen ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkan hava kirliliğinin her yıl 100 bin kişinin hayatına mal olduğunu ortaya çıkardı.

Çin’deki hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından birisi mikroskobik boyutlarda olan kirletici partiküller. Bu partiküllerin en büyük kaynağı ise kömürle çalışan termik santraller ve fabrika üretimi.

Görkem Gömeç’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, rapor bir ülkede üretilip ama başka bir ülkede tüketilen ürünlerin imalatının, hava kirliliğinin direkt sebebiyet verdiği ölümlerin yüzde 22’sinden sorumlu olduğunu savunuyor. Bu da yaklaşık her yıl 3,5 milyon kişinin küresel ticaretten dolayı hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Bununla beraber hava kirliliğinden dolayı ortaya çıkan partiküller sadece üretim yapılan bölgeleri etkilemiyor. Hava akımları ile beraber bu partiküller en geç 6 haftada tüketim noktasına ulaşıyor. Bu noktaya ulaşıldığı zaman partiküllerin oranı her ne kadar az olsa da gene de bireyler için büyük sorunlara yol açabiliyor.

Bu mikroskobik partiküllere çok kısa süren bir teşhir bile kalp ve akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Rapor uluslararası ticaret küreselleşme kavramına farklı bir açıdan bakıyor ve sorumluluğun sadece üretimi yapanlarda değil tüketimi yapanlarda da olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor.