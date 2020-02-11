Anadolu Efes'in desteklediği DasDas Mavi Sahne'deki oyunları 2 yılda 4 bin öğrenci izledi

Özel tiyatroları destek sağlayan, genç tiyatrocular ile tiyatro topluluklarına sahne desteği sunan Anadolu Efes, 2020 sezonunda İstanbul'un kültür sanat nabzını tutan DasDas ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Anadolu Efes, 2020 yılı boyunca DasDas’ın yeni prodüksiyonu 'Westend / Batının Sonu'nun ana destekçisi oldu.

Anadolu Efes'in tiyatrolara 28 yıldır destek verdiğini belirten Anadolu Efes Kurumsal iletişim Direktörü Selda Susal Saatçi, destek kapsamında öğrencilere daha uygun fiyata tiyatro izleme fırsatı sunduklarını söyledi.

Anadolu Efes'in işbirliği ile DasDas Mavi Sahne’deki oyunları iki yılda 4 bin öğrencinin takip ettiğini belirten Saatçi, öğrencilerin ortalama 75 lira olan tiyatro biletini 15 liraya temin edebildiğini belirtti.

Dasdas'ın kurucularından oyuncu Mert Fırat da kuruldukları günden bu yana DasDas ve Anadolu Efes'in işbirliğinin genç tiyatro topluluklarıyla buluşmaya imkan sağladığını ifade etti.

Fırat, son dönemde "tiyatro izleyenlerin sayısında patlama’ yaşandığının anımsatılması üzerine "1950’lerde İstanbul’da, Almanya’nın başkenti Berlin’den, ABD’nin New York kentinden fazla tiyatro vardı. Şimdi de tiyatro çok izleniyor. Nasıl eskiden gazete okurken birçok insan dijital mecralardan haber takibine yöneldiyse yeni tiyatro arayışı da böyle bir şey” dedi.

DasDas’ta sahneye konulan oyunları belirlerken satış hızıyla ilgilenmediklerinin belirten Fırat, “Metnin iyi olması, oyununun kendini kanıtlaması yeterli" diye konuştu.

Westend/Batının Sonu sezon boyunca sahnelenecek

PEN Edebiyat Ödüllü Alman yazar Moritz Rinke'nin kaleme aldığı, Mert Fırat, Tülin Özen, Evren Bingöl, Gün Koper, Naz Çağla Irmak ve Pervin Bağdat’ın rol aldığı 'Westend/Batının Sonu’ oyunu, yakın dönemde yaşanmış trajedilere duyarsız kalanları eleştiriyor.

İki perdeden oluşan ve 110 dakika süren 'Westend / Batının Sonu' sezon boyunca DasDas’ta sahnelenecek.