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Dünya
Deutsche Welle

Batı'nın silah satışı düşüyor, Rusya ise yükselişte

İsveç Barış Enstitüsü'nün 2014 raporuna göre dünya genelinde silah satışlarında gerileme oldu. Rusya uluslararası yaptırımlara rağmen silah satışında artış kaydederken, Türkiye pazarda güçlenen ülkeler arasına girdi.

14 Aralık 2015 18:29


İsveç Barış Enstitüsü (SIPRI) 2014 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre dünya genelinde silah üreten 100 şirketin satış rakamları, son üç yılda olduğu gibi geçen yıl da düşüş kaydettti. Rapora göre 2014 yılında bu şirketler 365 milyar euroluk satış yaptı. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 1.5 az.

İsveç Barış Enstitüsü'nün raporunda ABD ya da Batı Avrupa'daki şirketlerin silah ve askeri teçhizat satışları düşüş kaydederken, dünyanın diğer ülkelerindeki silah şirketlerinin cirolarında artış gözlendiği belirtildi.Batı Avrupa'da geçen yıl silah satışı bir önceki yıla oranla yüzde 7.4 gerileme kaydetti. Ancak iki istisna söz konusu. Alman silah şirketleri satışlarında yüzde 9.4, İsviçreli silah şirketleri ise 11.3'lik artış kaydetti.

Ruslar'da silah satışında artış

İsveç Barış Enstitüsü'nün raporuna göre uluslararası yaptırımlara rağmen rağmen Rusya'da geçen yıl silah satışı arttı. SIPRI silah satışı uzmanlarından Siemon Wezeman yaptığı açıklamada, 'Rus firmalar artan ulusal askeri harcamalar ve ihracat dalgasında yüzüyor' dedi. Dünya genelindeki en büyük 100 şirket arasına giren 11 Rus şirketi hasılatını yüzde 48.4 oranında büyütmeyi başardı. Rus firmalar bir önceki yıl ise yüzde 20 büyüme kaydetmişti.

Türkiye yükselişte

SIPRI Çinli silah şirketlerine ait bilgiler yeterli ve güvenilir olmadığı için bu ülkeden şirketleri rapor kapsamına almadığını açıkladı. Raporda silah pazarında giderek payını büyüten ve güçlenen şirketler arasında Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'den şirketlerin bulunduğu vurgulandı. Bu ülkelerden şirketlerin dünya silah pazarındaki payının yüzde 3.7 ile düşük olduğu, ama paylarının giderek büyüdüğü tespitinde bulunuldu.

Sol Parti Federal Meclis Grubu sözcülerinden Inge Höger, raporla ilgili yaptığı açıklamada, 'Dünya genelinde silah satışları düşerken, Alman silah şirketleri ölümcül silah sistemleriyle küresel silah ticaretindeki payını yükseltmeyi bir kez daha başardı' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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