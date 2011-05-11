'Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları' sergisi açılıyor

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Küratörlüğünü Mimar Hasan Kuruyazıcı’nın yaptığı ve 31 Mayıs 2011 tarihine kadar açık kalacak sergi, 20. yüzyılın başında İstanbul’da yaşayan, bu şehrin şekillenmesinde rol oynayan ve çoğu bugün hatırlanmayan Ermeni mimarların katkılarını ortaya koymayı amaçlıyor.13 Mayıs Cuma saat 19.00’da Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık ve Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rakel Dink tarafından açılacak olacak serginin davetiyesini ekte bulabilirsiniz.