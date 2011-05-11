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Kültür-Sanat

'Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları' sergisi açılıyor

Hrant Dink Vakfı tarafından İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı...

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hrant Dink Vakfı tarafından İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve HAYCAR Mimarlar ve Mühendisler Dayanışma Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları’ sergisi, 13 Mayıs Cuma günü Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak.



Küratörlüğünü Mimar Hasan Kuruyazıcı’nın yaptığı ve 31 Mayıs 2011 tarihine kadar açık kalacak sergi, 20. yüzyılın başında İstanbul’da yaşayan, bu şehrin şekillenmesinde rol oynayan ve çoğu bugün hatırlanmayan Ermeni mimarların katkılarını ortaya koymayı amaçlıyor. 

13 Mayıs Cuma saat 19.00’da Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık ve Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rakel Dink tarafından açılacak olacak serginin davetiyesini ekte bulabilirsiniz.


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