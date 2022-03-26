Batılı yetkililerden iddia: Rus askerlerin Ukrayna'da ayaklanarak ezdikleri komutan öldü

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Batılı yetkililer, Rus bir kumandanın ayaklanan askerleri tarafından Ukrayna'da öldürüldüğüne inandıklarını söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre yetkililer, 37. ayrı muhafız motorlu tüfek tugayının başındaki albayın üzerinden tankla geçildiğine dair haberlere atıfta bulundu. Bazı haberlere göre bu albay, yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir yetkili, albayın "kendi askerleri tarafından, tugayın yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle öldürüldüğünü" düşündüklerini belirtti.

Tugaydaki askerlerin ayaklandığı haberi ilk olarak Ukraynalı gazeteci Roma Zimbaliyuk tarafından aktarılmıştı. Gazeteci, Makariv'de savaşan tugayın personelinin yaklaşık yüzde 50'sini kaybettiğini; askerlerden birinin çatışma sırasında tankla albayın bacaklarının üzerinden geçtiğini ifade etmişti. Çeçen lider Ramazan Kadirov'un paylaştığı bir videoda albay Yuri Medvedev'in yaralı bir şekilde hastaneye taşındığı görülüyordu. Bu görüntülerde albayın hayatta olduğu görülüyor.

The Guardian, Medvedev'i kendi askerlerinin ezdiğine dair kanıtlar olsa da, ölüp ölmediğine dair kesin bir bilgi bulunmadığına dikkat çekti. Batılı yetkililer, açıklamalarını MailOnline'ın komutanın öldüğüne dair haberine dayandırdı.