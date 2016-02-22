ABD ve Rusya, Suriye'deki ateşkesin 27 Şubat'ta başlayacağı konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ve Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'de 'ateşkes' şartları için anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, iki ülke ateşkesin başlayacağı 27 Şubat tarihinde de uzlaştı. Buna göre, aslında 'hasmâne tutumların sonlandırılması' olarak adlandırılan karar, 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Suriye'de savaşan gruplardan anlaşmaya katılmak isteyenler de 26 Şubat öğlenine kadar niyetlerini bildirecekler. Karar, IŞİD veya Nusra Cephesi'ni kapsamayacak.

Radikal'in haberine göre; Al Jazeera'nin diplomasi editörü James Bays, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya ve ABD'nin tüm taraflara anlaşmayı imzalatması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Neden ateşkes denmiyor?

Kerry, neden ateşkes yerine bu terimin kullanıldığına dair, ateşkesin daha bağlayıcı bir tanımı olduğunu ve USGD içindeki ülkelerin bu konuda fikir ayrılıkları yaşaması nedeniyle hasmâne tutumların sonlandırılması terimini kullandıklarını söyledi.

20 Şubatta İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler, bu anlaşmayı şu üç şartla kabul edeceklerini açıkladı: Rus destekli rejim güçlerinin bombardımanı durduracağına dair uluslararası güvence, yardım koridorlarının açılması ve rejim hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması.

Anlaşmanın bozulması hâlinde ,se herhangi bir tarafa yaptırım uygulanması mümkün değil, sadece diplomatik baskı kurabilmek mümkün.