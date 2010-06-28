Batılı devletler diğer devletlerle nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenecek

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Batılı devletlerle nükleer görüşmelere Ağustos ayının sonuna doğru başlamaya hazırlandıklarını söyledi.





İran'dan CIA'e nükleer bomba yalanlaması



Ahmedinejad, İran'ın ABD, Rusya, Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan oluşan Viyana Grubu'yla yürüttüğü görüşmelere, 11 Ağustos'ta başlayacak Ramazan ayının ortasından sonra dönmeye hazırlandığını söyledi.



Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyen Ahmedinejad, İran'ın, nükleer programıyla ilgili görüşmelere geç katılma sebebinin Batı'yı "cezalandırmak" olduğunu belirtti.



İran lideri, "Böylece (Batılı devletler) cezalandırılacak ve diğer devletlerle nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenecekler" diye konuştu.



Batı, nükleer programını durdurmayı reddeden İran'ın hedefinin atom bombası üretmek olduğundan şüpheleniyor. İran ise programın nükleer yakıt elde etmek için yürütüldüğünü ifade ediyor.





Tahran deklarasyonu şartı



İran'ın nükleer yakıt takası konusunda Batılı devletlerle müzakere etmeye hazır olduğunu belirten Ahmedinejad, "Ancak görüşmeler Tahran Deklarasyonu temelinde gerçekleşecek" dedi.



Bu görüşmelerde Türkiye ve Brezilya'nın da yer almasını istediklerini ifade eden Ahmedinejad, "Karşı taraftan Fransa, Rusya ve ABD'nin gelmesi durumunda, doğal olarak, görüşmelere katılacak ülkeler bu tarafta da İran, Türkiye ve Brezilya olacaktır" dedi.,



İran, 17 Mayıs tarihinde imzalanan ve Tahran Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1,200 kilogram uranyumunu, Türkiye üzerinde yüksek oranda zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumla takas etmeyi kabul etmişti. Viyana Grubu ise takas anlaşmasını reddetmiş ve geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Brezilya'nın ret oyu verdiği oturumda İran'a yönelik yeni yaptırımları onaylamıştı.







