Batık gemide mazot sızıntısı

İstanbul Ambarlı'ya gitmek üzere 13 Eylül gecesi içinde 27'si mürettebat 106 kişi, 73 kamyon ve 2 otomobille Bandırma Limanı'ndan denize açıldıktan kısa süre sonra yanlış yükleme sonucu batan `Hayat- N' adlı Ro- Ro gemisindeki arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. 2 vardiya halinde çalışan 22 dalgıç, 1 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı olayda, kaybolan 3'ü kamyon şoförü, 1'i muavin 4 kişiye ulaşamadı. Balıkesir Sivil Savunma Müdürü Hüseyin Zafer, yapılan çalışmalar sırasında gemiden mazot sızıntısının tespit edildiğini, sızıntı yüzünden görüş mesafesinin azaldığını, bunun da dalgıçların çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.



Kaza sonrası kaybalan kamyon şoförleri Necati Kalın, Şevki Gönüllü, Murat Karaca ile muavin Yahya Özoğlu'nu arama çalışmaları bugün de sürdü. Bandırma Kaymakamı Salih Keser, dün akşam yaptığı açıklamada normalde 72 saat sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının kayıp kişilerin ailelerinden gelen istek doğrultusunda 48 saat daha uzatıldığını açıkladı. Bandırma Limanı'nın da bulunan Bursa Valiliği Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 22 dalgıçla, 2 vardiya halinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarını sahilde çok sayıda kişi de ilgiyle takip etti.



Sızıntı başladı



Dalgıçların bugünkü çalışmalarda gemide daha önce giremedikleri `kıç' olarak tabir edilen arka bölüme gireceklerini belirten Balıkesir Sivil Savunma Müdürü Hüseyin Zafer, arama kurtarma çalışmalarının normalde dün akşam bittiğini, ancak bu sürenin 48 saat uzatıldığını hatırlattı.



Zafer, ``Bu bölüme de girilmesiyle gemideki arama çalışmalarımız sona erecek. Gemideki aramalarda dün kayıp kamyon şoförü Necati Kalın'ın 10 UU 300 plakalı kamyonunu bulmuştuk, ancak şoföre ulaşamamıştık. Necati Kalın'dan sonra Yahya Özoğlu'nun kamyonuna da ulaştık ama bu sürücünün de cesedini bulamadık. Bölgede dün akşam etkili olan yağış ve fırtına çalışmaları kısmen olumsuz etkiledi ama şu anda hava koşulları açısından olumsuz bir şey yok'' dedi.



Zafer, bu sabah yapılan çalışmalar sırasında gemiden mazot sızıntısının tespit edildiğine de dikkati çekti. Sızıntı yüzünden görüş mesafesinin azaldığına, bunun da dalgıçların çalışmalarını zorlaştırdığına işaret eden Zafer, Balıkesir Çevre Müdürlüğü'nün, şirketin kiraladığı özel bir ekip aracılığıyla batık gemi etrafında mazotun yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların başlattığını kaydetti.



Batık geminin neden olduğu kirlilikle ilgili çalışmalar yapmak üzere Balıkesir İl Çevre Müdürü Emine Tamer başkanlığında komisyon oluşturulduğu, komisyon üyelerinin toplantı yapacağı bildirildi.