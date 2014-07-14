'Batık gemi' Costa Concordia yeniden yüzecek!

İtalya’nın Giglio adası açıklarında yaklaşık 2,5 yıl önce karaya oturan yolcu gemisi Costa Concordia’nın söküm için Cenova'ya götürülme işlemlerine başlanıyor.

Cenova'ya götürülebilmesi için Costa Concordia'nın su altında kalan kısımları yükseltilerek gemi yeniden yüzebilir hale getirilecek.

Ocak 2012’de kayalara çarparak yan yatan ve 32 kişinin hayatını kaybettiği Costa Concordia gemisi, o tarihten bu yana Giglio adası açıklarında bekletiliyordu.

114.500 ton ağırlığındaki Costa Concordia’nın kurtarma işleminin tarihteki en büyük gemi enkazı kurtarma operasyonu olması bekleniyor.

Söküm işlemi Cenova'da

Övgü Pınar’ın BBCTürkçe’deki haberine göre, operasyondan sorumlu Sivil Savunma Dairesi, hava şartlarının uygun olması durumunda geminin yüzdürülmesi işlemine bu sabah başlanacağını belirtti.

Costa Concordia’nın yüzebilir hale getirilmesi için gövdesine yerleştirilen tanklara hava verilerek deniz seviyesinden 12 metre yükseltilmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre, bu işlemin yapılacağı ilk birkaç saat, operasyonun en kritik zaman dilimi. Bu işlem sırasında gemide çökmeler meydana gelmesinden korkuluyor.

Bu aşama tamamlandıktan sonra, geminin 2,5 yıldır su altında kalan bölümlerinde hasar tespiti yapılması ve bir hafta içinde geminin Cenova'ya doğru yüzdürülmeye başlanması planlanıyor.

Geminin 200 deniz mili uzaklıktaki Cenova’ya ulaşmasının 5 gün sürmesi bekleniyor.

Geminin yolculuğunu, çevre kirliliğine yol açma ihtimaline karşı, Greenpeace örgütü de izleyecek.

Yan yatmış haldeki gemi Eylül ayında özel bir operasyonla doğrultulmuştu. Geminin enkazının kaldırılması şu ana kadar 1 milyon Amerikan dolarından fazla paraya mal oldu.

Kayıp ceset aranacak

Costa Concordia, iddialara göre kaptanı Francesco Schettino’nun Giglio adasına “selam vermek” amacıyla karaya aşırı yaklaşması sonucu kayalıklara çarparak yan yatmıştı.

Kazada ölen 32 kişiden Hindistanlı garson Russell Rebello’nun cesedine halen ulaşılamadı.

Geminin Giglio’dan ayrılmasının ardından, kayıp cesedin aranmasına başlanması bekleniyor.

Gemiyi yolculardan önce terk etmekle de suçlanan kaptan Schettino’nun yargılanmasına devam ediliyor.