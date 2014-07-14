T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Batık gemi' Costa Concordia yeniden yüzecek!

Geminin yolculuğunu, çevre kirliliğine yol açma ihtimaline karşı, Greenpeace örgütü de izleyecek

14 Temmuz 2014 12:44

İtalya’nın Giglio adası açıklarında yaklaşık 2,5 yıl önce karaya oturan yolcu gemisi Costa Concordia’nın söküm için Cenova'ya götürülme işlemlerine başlanıyor.

Cenova'ya götürülebilmesi için Costa Concordia'nın su altında kalan kısımları yükseltilerek gemi yeniden yüzebilir hale getirilecek.

Ocak 2012’de kayalara çarparak yan yatan ve 32 kişinin hayatını kaybettiği Costa Concordia gemisi, o tarihten bu yana Giglio adası açıklarında bekletiliyordu.

114.500 ton ağırlığındaki Costa Concordia’nın kurtarma işleminin tarihteki en büyük gemi enkazı kurtarma operasyonu olması bekleniyor.

 

Söküm işlemi Cenova'da

 

Övgü Pınar’ın BBCTürkçe’deki haberine göre, operasyondan sorumlu Sivil Savunma Dairesi, hava şartlarının uygun olması durumunda geminin yüzdürülmesi işlemine bu sabah başlanacağını belirtti.

Costa Concordia’nın yüzebilir hale getirilmesi için gövdesine yerleştirilen tanklara hava verilerek deniz seviyesinden 12 metre yükseltilmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre, bu işlemin yapılacağı ilk birkaç saat, operasyonun en kritik zaman dilimi. Bu işlem sırasında gemide çökmeler meydana gelmesinden korkuluyor.

Bu aşama tamamlandıktan sonra, geminin 2,5 yıldır su altında kalan bölümlerinde hasar tespiti yapılması ve bir hafta içinde geminin Cenova'ya doğru yüzdürülmeye başlanması planlanıyor.

Geminin 200 deniz mili uzaklıktaki Cenova’ya ulaşmasının 5 gün sürmesi bekleniyor.

Geminin yolculuğunu, çevre kirliliğine yol açma ihtimaline karşı, Greenpeace örgütü de izleyecek.

Yan yatmış haldeki gemi Eylül ayında özel bir operasyonla doğrultulmuştu. Geminin enkazının kaldırılması şu ana kadar 1 milyon Amerikan dolarından fazla paraya mal oldu.

 

Kayıp ceset aranacak

 

Costa Concordia, iddialara göre kaptanı Francesco Schettino’nun Giglio adasına “selam vermek” amacıyla karaya aşırı yaklaşması sonucu kayalıklara çarparak yan yatmıştı.

Kazada ölen 32 kişiden Hindistanlı garson Russell Rebello’nun cesedine halen ulaşılamadı.

Geminin Giglio’dan ayrılmasının ardından, kayıp cesedin aranmasına başlanması bekleniyor.

Gemiyi yolculardan önce terk etmekle de suçlanan kaptan Schettino’nun yargılanmasına devam ediliyor. 

ETİKETLER

Costa Concordiaitalyacenovasökümyüzdürmeenkaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24