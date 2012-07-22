Batık bankada 46 milyon liralık arsa kavgası

Türk Ticaret Bankası Emeklileri Yardımlaşma Derneği, Türkbank’ın Munzam Vakıf yönetiminin varlıkları kötü yöneterek değersizleştirdiğini, ellerindeki malları ucuz fiyata satma çabasında olduklarını öne sürmesi üzerine, Vakıflar Başmüfettişi, tasfiyesi süren vakfı yöneticileri hakkında "güveni kötüye kullanmaktan" suç duyurusu istedi.

TMSF el koydu, Korkmaz Yiğit’e satıldı, Alaattin Çakıcı’nın satışa aracılık ettiği ortaya çıktı, satış iptal oldu, TMSF bankanın tasfiye sürecini başlattı. Geçmişinde böylesine bir tablo barındıran Türk Ticaret Bankası (Türkbank) şimdi de Munzam Vakıf ve Dernek arasındaki mal kavgasına sahne oluyor.

Milliyet'in haberine göre, Türk Ticaret Bankası Emeklileri Yardımlaşma Derneği, Munzam Vakıf yönetiminin varlıkları kötü yöneterek değersizleştirdiğini, ellerindeki malları ucuz fiyata satma çabasında olduklarını öne sürüyor. Dernek bu iddialarını bundan yaklaşık 1.5 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne de iletti. Başmüfettiş Murat Ceylan, 28 sayfalık raporunda bu iddiaların büyük bölümünü ciddi buldu ve ‘Vakıf yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını’ istedi.

Bunun ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü de 7 Haziran 2012’de Vakıf yöneticileri hakkında “güveni kötüye kullandığı” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başmüfettiş ayrıca, yöneticilerin “ağır ihmal ve kasıtlı fiilleri” nedeniyle görevden alınması için dava açılmasını da talep etti. Suç duyurusunda bulunulan isimler Celal Balabanlı (Munzam Vakfı Başkanı), Ali Rıza Adaş, Mehmet Necdet Barış, Osman Akgün, Rıfat Balkan, Seyfettin Yenidünya olarak sıralandı.

Sürpriz satış ilanı

Bu gelişmeler yaşanırken, Vakıf yönetimi ilginç bir hamle yaptı. Türk Ticaret Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, gazetelere dün verdiği iki küçük ilanla İstanbul’daki iki değerli arazisini toplam 46 milyon TL’den satışa çıkardığını duyurdu. Çamlıca tepesindeki arsa için 36 milyon TL, Tarabya’daki arsa için 10 milyon TL istendi. Bu ilanda dikkat çekici bir nokta da başvuru süresinin oldukça kısa tutulması. Talipliler 5 gün içinde vakfa başvurabilecekler. Teklif vermek isteyenlerin Çamlıca için 2 milyon TL, Tarabya için 1 milyon TL’lik teminat mektubu getirmesi istendi.

Böylesine satışların durdurulması yönündeki derneğin yaptığı şikayetler ise Başmüfettiş tarafından dikkate alınmadı. Raporda Vakıf yönetiminin her türlü tasarrfuta bulunabileceği kaydedildi.

Munzamda 7.500 üye var

7.500’ü aşkın üyesi bulunan Türk Ticaret Bankası Munzam Vakfı’ndaki bu jet satışa, bankanın Emekli Yardımlaşma Derneği’nin ‘mallarımız heba oluyor’ gerekçesiyle karşı çıktığı öğrenildi.

Türk Ticaret Bankası Emeklileri Yardımlaşma Derneği, aynı zamanda munzam vakfa üye olan 2.800 kişiyi temsil ediyor, buradan maaş alan emeklilerin haklarını korumak adına hareket ettiğini öne sürüyor.

Dernek planlanan satışlar ve kötü yönetim sonrası emeklilerin boşluğa düşmemesi adına çaba gösteriyor. Munzam vakfa üye olanlar aylık olarak maaş alıyor, vakfın yönettiği şirketler ve gayrimenkuller üzerinde üyelerin hakkı olduğu belirtiliyor.

Bankanın geçmişindeki karanlık işler

* Türk Ticaret Bankası’nın (Türkbank) kuruluşu 1913’e dayanıyor, 1937’de bu ismi alıyor.

* 6 Kasım 1997 tarihinde mali yapıdaki zayıflama gerekçe gösterilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. O dönem 820 milyon dolar zararla bu devir yapıldı. Sonrasındaki yükle Türkbank’ın devlete zararı milyarlarca doları buldu.

* Ağustos 1998’de banka ihaleyle işadamı Korkmaz Yiğit’e 600 milyon dolar bedelle satıldı. İhale kısa süre sonra iptal edildi. O dönem ortaya çıkan bir telefon kaydında yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı’nın ihalede Korkmaz Yiğit lehine devrede olduğu belirlenmişti.

* Bundan 2.5 yıl sonra Temmuz 2001’de Türkbank’ın bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı.

* TMSF Ağustos 2002’de tasfiye kararı verdi, Kasım 2003’te fiziki tasfiye süreci başladı ve davalar ve hukuki gerekçelerle tasife süreci devam ediyor.

* Yüzde 85 hisseyi elinde bulunduran TMSF, diğer ortakların rüçhan haklarını kullanmaması sonrası payını yüzde 92.84’e çıkardı. Bankada Munzam Vakfın yüzde 5’e yakın hissesi bulunuyor.