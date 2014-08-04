Batı'dan tepkiler artıyor



Yedi saatlik ateşkesin sona erdiğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "kalıcı sükunet ve İsrail'in güvenliğini tesis etmek amacıyla" ordunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına yeniden başladığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki ordu birliklerini ziyaret eden Netanyahu, "Gazze'deki kampanya devam ediyor" diye konuştu.

Ordu sözcüsü Peter Lerner de hava saldırılarının dar bir sahil şeridinde devam edeceğini, kara birliklerinin de daha dar bir alanda operasyonlar düzenleyeceğini belirtti.

Ancak İsrail'in tek taraflı olarak açıkladığı ateşkes sırasında da Filistin bölgelerinde saldırılar düzenlendi. Filistinli kaynaklar, ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Gazze'nin batısındaki bir mülteci kampına saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 8 ya da 9 yaşlarındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Kampta 30 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Tepkiler artıyor

İsrail ordusunun yeni bir Birleşmiş Milletler okulunu daha vurmasının ardından İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler ise artıyor.

Saldırıyı ahlaki açıdan çirkin ve bir suç olarak nitelendirerek kınayan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a destek veren İngiltere Başbakanı David Cameron BBC'ye yaptığı açıklamada, "BM açıkça ifade etmiştir. Bu konuda haklı olduklarını düşünüyorum" diye konuştu. Cameron sivillere yönelik saldırıların "tamamen yanlış ve yasadışı" olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da “İsrail'in güvenliğini tesis etme hakkının, çocukların ve sivillerin öldürülmesini haklı çıkaramayacağını“ ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Gazze Şeridi'ndeki “katliam“ karşısında Avrupa'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in operasyonlarına başlamasından bu yana dört hafta içinde bin 850'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve bunlar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor. İsrail tarafında ise 64 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti.

Kudüs'te saldırı

Operasyonların başlamasından bu yana Kudüs'te ilk kez bir saldırı meydana geldi. Kudüs'te bir kepçe sürücüsü beş yayaya çarpttıktan sonra bir minibüsü devirdi. Sürücü daha sonra polis tarafından öldürüldü. İbrani Üniversitesi yakınlarında da bir güvenlik görevlisinin kimliği belirsiz biri tarafından öldürüldüğü belirtildi.