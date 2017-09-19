Batı'dan Myanmar'a şiddeti durdurma çağrısı

New York'ta bu hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık birleşimi öncesi Myanmar'da devam eden krizle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın girişimiyle bakanlar düzeyinde bir mini zirve düzenlendi.

Zirve sonrası İngiltere, Fransa ve Avustralya ortak bir açıklama yaparak ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çi'ye, Rohinga Müslümanlarına karşı uygulanan şiddetin derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

Toplantı öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Johnson, "Herkesi kabule ikna etmek için çabaladığımız şeylerin başında ölümlerin ve şiddetin sonlandırılması geliyor" ifadesini kullandı ve Suu Çi'ye seslenerek bu konuda adım atmasını istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Suu Çi'den "devasa boyuta ulaşmış bu trajediye" bir çözüm beklentisinde olduklarını söyledi ve şiddetin sonlanması için herkesin görüş birliğinde olduğunu kaydetti.

Zirveden önce Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rohingaların durumu için kalıcı bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini tekrar etti.

Zirveye ayrıca Endonezya ve İsveç dışişleri bakanları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley katıldı.

Myanmarlı danışman: Herkes dönebilecek

Öte yandan zirvenin ardından Reuters'a bir demeç veren Myanmar Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, evlerini terk etmek zorunda kalan herkesin dönmesini sağlayacaklarını, ancak sürecin nasıl işleyeceğini konuşmak gerektiğini söyledi.

Thaung Tun, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan herkesin, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan faydalanmasını sağlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Myanmar ordusunun, ülkenin batısındaki Arakan'daki milislere karşı başlattığı operasyonlar sonucu şu ana kadar 410 binden fazla Müslüman Rohinga Bangladeş'e sığındı.

BM, yaşananları "etnik temizlik" olarak nitelendirirken, Myanmar resmi kaynaklarına göre 400'den fazla kişinin şiddet dolayısıyla hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ülkenin fiili lideri ve Nobel ödülü sahibi Aung San Suu Çi, yaşananlara sessiz kalması ve trajediye engel olmakta çekingen davranması dolayısıyla uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısına katılmayacağını bildiren Suu Çi'nin, salı günü krizle ilgili olarak ülkesinde bir açıklama yapması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,AP/ÇÖ,BK