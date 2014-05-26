Batıda yeni özel hastane açmaya izin yok

Devlet, batı illerinde şehir hastaneleri açmayı planlarken, özel teşebbüse sadece doğuyu adres gösteriyor. Sağlık Bakanlığı, 6 yıl aradan sonra ilk kez yeni hastane açılmasına izin verdi, ancak belirlenen 10 merkezin tamamı doğuda. Batıda hekim ve kapasite artışına bile izin verilmemesi bazı hastaneleri iflasın eşiğine getirdi.

Çoğu batı bölgelerinde açılması planlanan devlete ait şehir hastaneleri, sağlıktaki planlamayı değiştirdi. Toplam 24 bin yataklı 15 şehir hastanesinin önemli kısmı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde faaliyet gösterecek. Bundan dolayı artık sadece doğuda yeni özel hastanelerin açılmasına izin veriliyor. 6 yıl aradan sonra ilk kez izin verilen özel hastaneler için Sağlık Bakanlığı, girişimcilere Ağrı, Hakkâri, Tunceli ve Kars’ın içinde bulunduğu 10 Doğu ilini adres gösterdi. Kuraya giren özel sektör her ilde sadece bir hastane açabilecek. Zaman'dan Çağlar Avcı'nın haberine göre, Özel Hastaneler ve Sağlık Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Dr. Cevat Şengül, 2008’den sonra ilk kez ön izin verilmesini ‘olumlu bir karar’ olarak değerlendirirken kararın ciddi olumsuz etkilerine de dikkat çekiyor: “Batı illerinde yeni hastanelere izin verilmediği gibi 2008’den önce izin alan özel hastaneler de sıkıntı yaşıyor. Yatak ve hekim kadrosunun artırılmasına izin verilmiyor. Bu, sektörü çok fazla olumsuz etkiliyor. Birçok hastane iflasın eşiğinde.”

Sağlık Bakanlığı, 2008’in Şubat ayında çıkardığı Özel Hastaneler Yönetmeliği ile planlamaya gitti. Bundan böyle ihtiyacı olan bölgelere hastane açılacağını açıkladı. Fakat son 6 yılda hiçbir yerde hastane açılması için ön izin vermedi. 2014’ün Mayıs ayında ise ilk defa yeni hastane ve tıp merkezi açılması için 10 il belirlendi. Bunlar Ağrı, Hakkâri, Tunceli, Kars, Sivas, Tokat, Artvin, Bilecik, Gümüşhane, Sinop oldu. Buralara birden fazla başvuru olduğu için kuraya gidildi. Kurada çıkan şirket, hastane için izin aldı. Sağlık Bakanlığı’na göre batı illeri kapasitesini doldurdu, bu yüzden yeni hastane için planlamaya gidilemeyecek. Fakat bakanlığın kapasite doldu dediği illerin de içinde bulunduğu 15 şehirde devlet 24 bin yataklı dev hastaneler açmayı planlıyor.

Hükümetin 2011 seçimlerinden beri gündemde tuttuğu yaklaşık 20 milyar liralık proje, belli bir süre sıkıntı yaşamıştı. İhaleye giren firmalara ‘Hazine garantisi’ verilmesinden sonra süreç tekrar başladı. Buna göre en uzunu 30 ayda bitirilmesi düşünülen hastaneler müteahhit firmalara 25 yıl kira garantisi ile veriliyor. Dev hastanelerin yapılacağı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Isparta, Yozgat, Mersin, Konya, Adana, Elazığ, Gaziantep, Kayseri olarak öne çıkıyor.

Özel Hastaneler ve Sağlık Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Cevat Şengül, “6 yılın sonunda ilk kez özel hastane sayısının az olduğu illerde izin verilmesi olumlu bir gelişme. Fakat batı illerinde yeni hastanelere izin verilmediği gibi 2008’den önce izin alan özel hastaneler de sıkıntı yaşıyor. Yatak ve hekim kadrosunun artırılmasına izin verilmiyor. Bu, sektörü çok fazla olumsuz etkiliyor. Birçok hastane iflasın eşiğinde.” diyor. Devletin mevcut ruhsatlı özel hastaneleri planlamasının anlamsız olduğunu aktaran Şengül, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Devlet mevcut özel hastanelere hekim ve yatak kısıtlaması yaparken, aynı illerde devasa şehir hastaneleri projeleri hızla ilerliyor. Biz şehir hastaneleri projelerine karşı değiliz, ancak bir ilde özel hastane hekim ve yatak artırımı yapamazken, aynı ilde devasa şehir hastaneleri projelerine izin verilmesi özel sektöre haksızlık.”