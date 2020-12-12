Batı yaptırımlarından Ermenistan’la ilişkilere kadar dış politika gündemi

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1 kanalında hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam Türkiye’ye yönelik Avrupa Birliği ve ABD yaptırımları ele alınacak.

Ayrıca Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Ermenistan’daki durum, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik istifa baskıları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti ve Ermenistan’la ilişkilerin yeniden başlatılabileceği yolundaki sözleri de programın gündemleri arasında.

Bu akşam saat 21.00-23.20 arasında yayımlanacak olan programda ayrıca Tatar kökenli bir müzisyenin Türkiye, Rusya ve Almanya’daki sanat serüveni konuşulacak.

Programın konukları, siyaset bilimci Dr. Zafer Yörük, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol, Dış Politika Enstitüsü ABD danışmanı Kaan Soyak, Ermenistan Diplomasi Vakfı uzmanı ve gazeteci Raffi Hermon Araks ve müzisyen Aliya Vodovozova.

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de.