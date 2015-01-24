Batı Trakya Türkleri seçimlerden umutlu



Yunanistan'da pazar günü erken genel seçimler yapılacak. Ekonomik krizle boğuşan ülkede halkın umudu, bu seçimler. Kemer sıkma politikaları nedeniyle işsizliğin, yoksulluğun arttığı ülkede halk bunalmış durumda. Özellikle dar gelirliler ekonomik sıkıntıyı en çok hisseden kesim. Ama bir kesim var ki, sıkıntı en çok onları etkiliyor; Türk azınlık.

Yunanistan'da pazar günü yapılacak seçimleri Türk azınlık da büyük heyacan ve umutla bekliyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı ülkede ağırlıklı olarak çiftçilik yapan ya da inşaat sektöründe çalışan Türkler, umutlarını seçimden sonra oluşacak yeni hükümete bağlamış durumda.

Almanya'nın Witten kentinde bulunan Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Genel Sekreteri Mehmet Hasan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle adeta nefes alamayan Yunanistan'daki hemşerilerinin pazar günü yapılacak seçimlerde çoğunlukla Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'yı destekleyeceklerini belirterek şöyle konuşuyor:

"Pazar günü yapılacak olan seçimlere ülkenin genelinde olduğu gibi, Batı Trakya’da yaşayan Türkler de umutla bakıyor. Aslında bugün gidip 'Beklentileriniz nelerdir?' diye sorarsanız, size verecekleri cevap, 'Ülkeyi artık Yeni Demokrasi ve Pasok partisinin haricinde başka bir parti yönetsin' olur. Yani vatandaşlar, eski yönetimlerden bıktı, artık yenilik istiyor. Halkın büyük bir bölümü bu seçimlerde tepki oyu kullanacak. Buna karşın Batı Trakya'da azınlık haklarının düzeltilmesiyle ilgili çok fazla beklenti yok. Bunun sebebi de Yunanistan'da faaliyet gösteren partilerin, azınlığımıza karşı bakış açılarının şimdiye kadar pek farklı olmaması. SYRIZA partisi ve Türk adayları partinin programı hakkında bilgiler verirken Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının hakları konusunda vaatler vermiyor. Ancak SYRIZA bugüne kadar iktidara gelemedi. Bugüne kadar azınlığımıza Yeni Demokrasi ve Pasok partileri çok vaatlerde bulundular ancak sorunları çözmediler, bilakis çoğalttılar. Bundan dolayı SYRIZA'nın da ülkeyi yönetirken azınlığa bakışını görmek gerek. Seçimlerden sonra temennimiz bunun değişmesi."

Batı Trakya'da 80 ila 120 bin civarında oldukları tahmin edilen Türk azınlığın genelde çiftçilik ya da inşaat işçiliği yaptığını belirten Mehmet Hasan, tarım ve inşaat sektörünün ekonomik kriz nedeniyle sıkıntıya girmesi üzerine zaten zar zor geçinen Türklerin maddi durumlarının hayli gerilediğini vurguluyor.

Türklerin hassasiyet beklentisi

Mehmet Hasan özellikle Türklerin seçilecek hükümetlerden azınlık hakları konusunda hassasiyet beklediklerine vurgu yaparak, "Seçimlerden sonra oluşacak muhtemel tablo SYRIZA yönetiminde koalisyon hükümeti olacak. SYRIZA küçük partilerden biri ile hükümeti kuracak. Bu POTAMİ Partisi, bağımsız Yunanlılar, PASOK, KKE, partilerinden biri olacak. SYRIZA seçimleri tek başına iktidar olacak şekilde tamamlamazsa, Yunanistan kısa sürede yeniden erken seçime de gidebilir, çünkü koalisyon hükümetinde SYRIZA AB ve Troyka ile pazarlıklarda istediği gibi yumruğunu masaya vuramayacak. Ekonomiyi güçlendirmesi Batı Trakya Türklerini de rahatlatacak. Ekonomik rahatlamayla birlikte elbette Türkçe eğitimi, müftülerin seçilmesi gibi hayati konulardaki taleplerimiz de var" diye konuşuyor.

Yunanistan'da Türkler son yıllarda parlamentolarda temsil ediliyor. Seçim barajı nedeniyle kendi partileriyle meclise giremiyorlar ama değişik partilerden aday olan Türk kökenli siyasetçiler Yunanistan Parlamentosu'nun kapılarını zorluyorlar. Şu anda üç milletvekili parlamentoda bulunuyor. Ancak Mehmet Hasan'a göre, Türklerin Yunanistan parlamentosunda temsili yeterli değil. Hasan, "Şu an, milletvekili sayısı açısından yeteri kadar temsil edildiğimiz pek sözlenemez. Bu da siyaseten daha zayıf olmamızı ve sesimizin daha az duyulmasına neden oluyor. Azınlık olarak, parlamentoya ne kadar çok milletvekili gönderirsek, temsil edilme şansımız da doğal olarak o derece artıyor. Bu sebeple temennimiz, bu tablonun yapılacak olan seçimlerde daha iyi bir hal alması ve Batı Trakya azınlığımızın temsil eden vekillerimizin artmasıdır" diye konuşuyor.

Dört Türk vekil beklentisi

Pazar günü yapılacak seçimlerde bu durumun değişebileceğini belirten Mehmet Hasan Türk kökenli milletvekili sayısının artmasından umutlu. Mehmet Hasan'a göre şanslı adaylar ve partileri şöyle: "Seçimlerde farklı partilerden 17 azınlık milletvekili adayı yarışıyor. Bunların içerisinde en şanslı olanlar Gümülcine ilinde SYRIZA adayları Ayhan Karayusuf ile Mustafa Mustafa ve To Potami Partisi adayı İlhan Ahmet. İskeçe ilinde ise kazanma ihtimali yüksek olan adaylar arasında SYRIZA adayı Hüseyin Zeybek ve Yorgo Papandreu’nun partisi Demokrat Sosyalistler Hareketi adayı Dr. Çetin Mandacı var. Bu vekil adaylarımızın favori olduklarını söyleyebiliriz. İkinci sırada bulunan Antonis Samaras’ın Yeni Demokrasi Partisi adayları ve diğer küçük partilerdeki adayların seçilme şansı yok gibi gözüküyor."

Ekonomik krizlerler genellikle aşırı sağ hareketleri artırıyor. Avrupa'da bunların örneğini görmek mümkün. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların faturası genellikle yabancılara, göçmenlere veya azınlıklara çıkarılır. Peki Yunanistan'da da durum böyle mi oldu?

Mehmet Hasan, Yunanistan krizinin ırkçı Altın Şafak Partisi'ni meclise taşıdığını belirterek, "Krizin yaşandığı her ülkede aşırı milliyetçilik, ırkçılık öne çıkıyor. 2012 yıllında yapılan erken seçimlerde Yunanistan'da da ırkçılık öne çıktı. Seçimlere katılan ırkçı Altın Şafak Partisi Yunan meclisine girmeyi başardı, üstelik 18 milletvekili çıkararak. Altın Şafak'ın mecliste olması Yunanistan’daki mülteciler ve azınlıklar açısından büyük tehlike oluşturmaktadır" diye görüşlerini belirtiyor.

Türkiye'den seçime otobüslerle gidecekler

Yunanistan dışında yaşayan Türk azınlığın Yunanistan seçimlerine eskiden beri ilgi gösterdiğini vurgulayan Mehmet Hasan, pazar günkü seçimlere Türkiye'den de otobüslerle Yunanistan vatandaşı Türklerin gideceklerini söyledi. Benzer uygulamaların eskiden Almanya'da da yapıldığını belirten Hasan, siyasi partilerin seçimlerden önce uçak kaldırdıklarını söyledi: "Eskiden Yunan siyasi partileri Almanya'dan uçak organize ederlerdi. Cüzi miktarda para ile bilet alır, gider oyumuzu kullanırdık. Bu vesileyle ailelerimizi de ziyaret ederdik. Ama ekonomik kriz yüzünden bu artık mümkün değil."

Mehmet Hasan Türkiye'nin geçen yıl yurtdışında yaşayan yurttaşlarına bulundukları ülkelerde seçime katılmalarına yönelik sağladığı imkanı Yunanistan'ın henüz sunamadığını belirterek, Almanya'daki Batı Trakya Türklerinin bu pazar günkü seçimi televizyon karşısında geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi.