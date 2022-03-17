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Ekonomi

Batı, SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye yaptırım hazırlığında

17 Mart 2022 11:49

SWIFT'in Rus alternatifi SPFS'ye de yaptırım yolda. ABD’nin, Ukrayna savaşı devam ettiği takdirde önümüzdeki dönemde Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği SPFS'yi de yaptırım kapsamına alması için çağrılar yapılıyor.

Rusya'nın önemli bankalarının uluslararası finansal mesajlaşma sistemi SWIFT'ten çıkartılması, Rusya'yı Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke ile kendi SWIFT alternatifi SPFS ve Çin'in SWIFT alternatifi CIPS'e yönlendirmişti.

Ntv'de yer alan habere göre ABD'li ve Batılı kurumlardan gelen açıklamalar, Rusya'nın Batı’nın yaptırımlarından kaçınmasını engellemek için SPFS'nin de yaptırımlar kapsamına alınabileceğine işaret ediyor.

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