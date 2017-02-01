Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerine onay

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Başbakan Benyamin Netanyahu Judea Samaria bölgesinde 3 bin yeni yerleşim yerinin inşasına onay verdi" denildi. Bakanlık açıklamasında Batı Şeria'nın ismini İsrail'in kullandığı Judea Samaria olarak belirtti.

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden bu yana İsrail Doğu Kudüs'te üç yerleşim yerinde 566 konut inşa edileceğini ve Batı Şeria'da 2 bin 502 konut inşa edileceğini açıklamıştı. Geçen hafta da Doğu Kudüs'te 153 konut inşa edilmesi için onay vermişti.

İsrail, ABD eski Başkanı Barack Obama görevdeyken Obama'nın iki devletli çözümü zorlaştıracağı uyarısı nedeniyle Yahudi yerleşim yerlerindeki inşaatları dondurmuştu. Ancak Trump'ın daha göreve gelmeden İsrail'e güçlü bir şekilde destek vermesiyle Netanyahu hükümeti inşaatlara başladı.

Diğer taraftan İsrail'in yerleşim politikası ve Batı Şeria'daki yerleşim birimleri, iki devletli çözüm temeline dayanan müzakerelerdeki en önemli engellerden birini oluşturuyor. Beyaz Saray'dansa henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa edilen konutlarda yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Yaklaşık 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'da yerleşimcilerin büyük bölümü güvenlik kameraları altında yaşamını sürdürüyor. İnsan hakları örgütü B'Tselem'e göre, 1967 yılından beri Batı Şeria'da 125 Yahudi yerleşim yeri inşa edildi, ayrıca 100 kadar da izinsiz yerleşim yeri kuruldu.

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Afp/DW, SSB/BÖ