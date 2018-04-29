Batı Şeria'da üç İsrailli sivil bıçakla öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah yakınlarında üç İsrailli sivil bıçaklanarak öldürüldü. Halamiş bölgesinde gerçekleşen saldırıda bir İsrailli de yaralandı. İsrail ordusu saldırganın vurulduğunu ve yakalandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Neve Tsuf olarak da bilinen Halamiş'te bir saldırganın bir eve girerek dört İsrailli sivili bıçakladığını, saldırı sonucu 60'lı yaşlardaki bir adamın, 40'lı yaşlardaki kızı ve oğlunun öldüğünü, 60'lı yaşlardaki bir kadının da yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Saldırganın Omar al-Abed olduğu ve saldırıdan saatler önce Facebook hesabından Mescid-i Aksa'daki yeni güvenlik önlemlerini eleştiren paylaşımlar yaptığı belirtildi. Abed, saldırının gerçekleştiği evin yanındaki evde yaşayan bir İsrail askeri tarafından öldürüldü.

Saldırılar Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki yeni güvenlik önlemleri nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından gerçekleşti.

Dün Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşanan olaylarda üç Filistinli ölmüş ve yüzlercesi yaralanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'ya metal dedektörleri yerleştirilmesi kararı alan İsrail ile tüm ilişkileri dondurduklarını açıklamıştı.

İsrail ise geçen hafta bölgede iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından daha fazla güvenlik önlemi alınmasının gerekli olduğunu savunuyor.

2015 sonundan beri Filistinlilerin veya İsrailli Arapların gerçekleştirdiği bıçaklı saldırılarda büyük bir artış yaşandı. Bu tür saldırılarda 47 İsrailli ve 5 yabancı öldürüldü.

Aynı süreçte 255 de Filistinli öldürüldü. İsrail, bunların çoğunun saldırganlar olduğunu savunuyor.

İsrail, Filistinlilerin bu saldırıları kışkırttıklarını, Filistin liderleri ise İsrail işgali nedeniyle oluşan öfkenin çatışmalara yol açtığını savunuyor.