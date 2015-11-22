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Dünya
Deutsche Welle

Batı Şeria'da bireysel şiddet: 4 ölü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bugünkü bireysel şiddet olaylarında 3 Filistinli saldırgan ve 1 İsrailli hayatını kaybetti.

22 Kasım 2015 20:16


İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da çevredekilere bıçakla saldıran 16 yaşındaki bir Filistinli kadın, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Filistin güvenlik makamları şahsın Nablus yakınlarındaki Askar mülteci kampında kalan Aşkerakat Katanani olduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosuna konuşan bir Yahudi yerleşimci, asker tarafından vurulmadan önce Filistinli şahsa otomobiliyle çarptığını söyledi.

İkinci olayda Filistinli bir taksi sürücüsü, sivillerin arasına daldı. Aracından inerek çevredekilere bıçakla saldırmaya çalışan şahıs İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldü. Taksinin çarptığı 51 yaşındaki İsrailli hafif yaralandı.

Batı Şeria'da bir Filistinli tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki İsrailli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının baş ve göğsünden bıçak darbesi aldığı belirtiliyor. Saldırıyı düzenleyen 34 yaşındaki Filistinli, İsrail polisi tarafından başından vurularak öldürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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