Batı Şeria'da 3 güvenlik görevlisi öldürüldü

Tel Aviv, 26 Eylül, (DHA)- Batı Şeria’daki Har Adar, Yahudi yerleşim bölgesinde 3 İsrailli sınır güvenlik görevlisi silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıda bir İsrailli de ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Saldırı Filistinli işçilerin sınırdan geçtiği esnada gerçekleştirildi. Batı Şeria’da öldürülen 3 kişinin de sınır polisi olduğunu yazan İsrail basını saldırıyı gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğunu ve öldürüldüğünü öne sürdü. İsrail polisine göre saldırgan Kudüs\'ün kuzeybatısındaki yerleşimin girişine geldi ve Filistinli işçilerin girişini açan sınır polisine ve bir gurup güvenlik görevlisine ateş açtı. Saldırı sonucunda 20-25 yaş aralığındaki üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, bir İsrailli sivil ise ağır yaralandı.