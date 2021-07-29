Batı Şeria'da İsrail askerinin ateşi sonucu 12 yaşında bir çocuk öldü, İsrail Ordusu inceleme başlattı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 12 yaşında bir Filistinli çocuğun dün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık, dün Beyt Ummar bölgesinde ailesi ile yolculuk ettiği arabaya İsrail askerlerinin ateş açması sonucu çocuğun göğsünden vurulduğunu belirtti.

İsrail Ordusu ise, Muhammed El Alami isimli çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Muhammed, Filistin'de son bir haftada İsrail askerlerinin ateşi sonucu öldüğü belirtilen ikinci çocuk.

İsrail Ordusu: İddiayı araştırıyoruz

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Muhammed el Alami ve ailesi dün El Halil şehri yakınlarındaki Beyt Ummar bölgesinde araba ile yolculuk ederken, İsrail askerlerinin hedefi oldu.

Açıklamaya göre, askerlerin arabaya ateş açması sonucu Muhammed el Alami göğsünden vurularak ağır yaralandı.

El Halil yakınlarında bir hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

İsrail Ordusu, çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı açıklamada, "Filistinli bir çocuğun silah ateşi sonucu öldüğüne ilişkin iddiayı araştırıyoruz. Olay, üst düzey komutanlar tarafından değerlendirilmektedir" denildi.

Ordu'nun açıklamasında, İsrail askerlerinin arabayı şüpheli bularak durdurmaya çalıştığı ama başaramadığı için ateş açtığı belirtildi.

Getty Images Mayıs ayında İsrail-Filistin geriliminin tırmanması sonucu 60'tan fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.

Açıklamada ayrıca, askerlerin daha önce bir yenidoğanın cesedinin dışarı atıldığını gördükleri bir arabaya benzettikleri için araçtan şüphelendikleri ifade edildi.

İsrail askerlerinin bağırıp havaya ateş açarak yolcuları gözaltına almaya çalıştığı, araç durmayınca da bir askerin aracın tekerine ateş açtığı da kaydedildi.

Öte yandan Beyt Ummar Valisi Nasri Sabarneh, İsrail askerlerini bölgedeki bir mezarlığa baskın yaparak bir yenidoğanın mezarını ailesinin gömmesinden sonra kazmaya çalışmakla suçladı.

Filistin-İsrail gerilimi Mayıs ayında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yaşanan protestolar, İsrail polisinin müdahalesi ve çatışmalarla tırmanmıştı. Filistin, Gazze'de 63'ü çocuk 219 kişinin; İsrail ise, 2'si çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

11 gün süren şiddet sonrası, İsrail ve Gazze'yi yöneten Hamas arasında bir ateşkes yürürlüğe girmişti.

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Ancak geçtiğimiz haftalarda bölgede İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ölümler yaşandığına dair haberler geldi.

Geçtiğimiz günlerde, başka bir köyde yaşayan 17 yaşında bir erkek çocuk da İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetmişti.

Muhammed'in yaşamını yitirdiği olaydan bir gün önce, İsrailli askerler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beita köyünde 41 yaşındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Filistinli yetkililer, Şadi Salim isimli adamın belediye için çalışan bir su tesisatçısı olduğu ve bir su kuyusuna çok yakınken vurulduğunu belirtmişti.

İsrail Ordusu yetkilileri ise, Salim'in demir bir çubukla hızla askerlere doğru koştuğunu ve dur ihtarına da yanıt vermediğini iddia etmişti.

Beita yakınlarındaki topraklar, Mayıs ayında İsrailli yerleşimcilerin eline geçmişti.

Bu gelişme sonrası bölgede yaşanan şiddetli çatışmalarda İsrail askerlerinin en az 6 Filistinliyi öldürdüğü bildirilmişti.