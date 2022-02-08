Batı'nın yeni arabulucusu: Dün Moskova'da Putin'le görüşen Macron, Kiev'e vardı

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Mevcut Batı-Moskova krizinde daha aktif bir rol üstlenmeye başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Rusya'da Vladimir Putin ile görüştükten sonra bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e vardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ziyaretten önce, "Sayın Macron'un Moskova'dan getirdiği mesajları duymak için ilgiyle bekliyoruz. Ancak kırmızı çizgilerimizi aşmayacağımızı ve aşmaya zorlanmayacağımızı tekrar vurguluyoruz" dedi.

Zelenski, Macron'u Mariinskyi Sarayı'nın kapısında karşıladı. İkili el sıkıştıktan sonra görüşmeler için içeriye girdi.

Ukrayna'ya vardığında gazetecilere kısa bir demeç veren Macron, Putin ile görüşmesinin gerilimin daha da tırmanmasını önleme hedefine ulaştığını söyledi.

Pazartesi günü 5 saat süren Putin-Macron görüşmesinin ardından Fransız lider, iki tarafın da gerilimini önlemesi için hızlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Şu anda tansiyon ve destabilizasyon riski yükseliyor" diyen Macron, "Rusya da Avrupalılar da kaos veya istikrarsızlık istemiyor. Ülkeler Koronavirüs salgınından yeterince çekti. Katı önlemler üzerine anlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Zelenski ile görüşmesinden sonra Putin'i bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Görüşmeden sonra liderler şarap eşliğinde yedi çeşit yemek olan bir akşam yemeğine katıldılar.

Putin, detay vermeden gelecekteki adımların temelini atmak için Macron'un teklifleri üzerine düşüneceklerini söyledi.