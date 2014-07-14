'Batı, IŞİD'e karşı Esad'la çalışmalı'

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad, Guardian’a verdiği röportajda, Suriye’nin IŞİD’e karşı Batı’yla hareket etmeye hazır olduğunu ifade etti. IŞİD sorununda Batı’nın müttefiki olduklarını söyleyen Mekdad, Suriye’nin bu örgütü “yok edeceğini” söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Batılı ülkeleri “yeni gerçeklerin farkına varmaya” çağıran Mekdad, bu gerçekliğin teröre karşı savaşta Suriye’ye destek vermek ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı devirme amacından vazgeçmeyi kapsadığını vurguladı. Bakan Yardımcısı, “Esad’a karşı isyancı gruplara verilen desteğin kesilmesi gerekiyor” dedi.

Siyasî işbirliği olmadan destek yok

Mekdad, “IŞİD sorununa tek çözüm yolu Cumhurbaşkanı Esad’la işbirliği içinde olmak. Birçok ülke bizimle güvenlikkonusunda işbirliği yapmak istiyor ama biz onlara güvenlik konularının siyasî işbirliği olmadan çözülemeyeceğini söyledik” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Suriye hükümetinin IŞİD’e destek verdiği yönündeki ifadeleri reddeden Mekdad, “Dedikoduları biliyorum. Ancak, Suriye’nin elinden geleni yapmadığını düşünenlere şunu söylüyorum: Suriye ordusunun öncelikleri vardır ve biz ne yapacağımıza kendimiz karar veririz” dedi.

Röportajında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ’yi isyancılara destek vermekle suçlayan Bakan Yardımcısı, Suriye’nin Arap ülkeleri arasındaki konumunun da giderek iyileştiğini vurguladı.