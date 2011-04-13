-BATI BÖLGELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yarın yurtta batı bölgeler başta olmak üzere kuvvetli yağış beklendiğini, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de azalacağını bildirdi. Çağlar, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini söyledi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceğini belirten Çağlar, ''Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Bolu, Bilecik ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Marmara'da 8 ila 10, Kuzey Ege'de 5 ila 7, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece azalırken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 6 ila 8, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacak'' dedi. Rüzgarın, iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yarın Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Çağlar, Cuma günü ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin şunları söyledi: ''Cuma günü Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Kocaeli, Tokat, Malatya, Mersin ve Antalya'nın doğu ilçeleri yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 3 ila 5 derece azalacak; Marmara ve Kuzey Ege'de 5 ila 7, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonu Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem kuzey ve batı kesimlerde etkili olacak. Yağışlar, yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığında hafta sonu önemli bir değişiklik beklenmiyor.'' Çağlar, kuvvetli yağış, fırtına şeklinde esecek rüzgar ve değişken hava sıcaklıklarının neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, deniz ve kara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, gribal enfeksiyon gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.