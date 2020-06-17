Batı Berlin'de evsiz çocuklar "deney" adı altında pedofili erkeklerin evine yerleştirilmiş!

Batı Berlin'de 1970'li yıllarda bir "deney" başlığı altında evsiz çocukların pedofili erkeklerle aynı evlere yerleştirildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıl devam ettiği öğrenilen "deneyin" arka planında pedofili erkeklerin "ideal" koruyucu aile olacağı düşüncesi yattığı öğrenildi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, 1970'li yıllarda Batı Berlin'de yaşayan Helmut Kentler adındaki bir psikoloji profesörü kendi adını verdiği "deneyi" gerçekleştirdi. Batı Berlin'deki evsiz çocuklar bilinçli olarak pedofili erkeklerin evlerine yerleştirildi. Kentler, pedofili erkeklerin 'ideal koruyucu aile' olacağını savundu.

Birkaç yıl önce iki kişinin mağdur olduklarını söyleyerek hikayelerini anlatmalarının ardından Hildesheim Üniversitesi'nin yaptığı araştırma Berlin'de yetkililerin bu "deneyin" yürütülmesine yaklaşık 30 yıl izin verdiğini ortaya çıkardı. Deneye katılan pedofili erkeklerin düzenli olarak çocuk bakımı ödemesi aldığı dikkati çekti.

Araştırmacılar eğitim kurumları arasında bir ağ olduğunu keşfetti, uzun bir dönem eyalet gençlik refahı ofisleri, Berlin Senatosu gibi kurumlarda pedofilinin 'kabul edildiği, desteklendiği' belirtildi. Evsiz çocuklar ve koruyucu ailelerle doğrudan iletişimde olduğu bilinen Kentler hiçbir zaman yargılanmadı.

Hildesheim Üniversitesi araştırmacıları koruyucu ailelik yapan kişiler arasında prestijli akademisyenler olduğunu fark etti. Helmut Kentler o dönem Berlin'in eğitimsel araştırma merkezinde lider konumundaydı. Kentler yetişkinler ve çocuklar arası cinsel ilişkinin 'zararsız' olduğunu savunuyordu.

"Kentler deneyi" hakkında ilk rapor 2016'de Göttingen Üniversitesi'nde yapıldı. O dönem araştırmacılar Berlin Senatosu'nun yaşananları aydınlatmak için "yeterince ilgili" olmadığını savundu.

DW'nin aktardığına göre Berlin'de yetkililer olayı tekrar aydınlatmak için harekete geçti.