Batı Akdeniz'in eylül ihracatı 117 milyon dolar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur illeri toplam eylül ayı ihracatı, yüzde 10.28 artışla 116 milyon 950 bin dolar olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz\'in dokuz aylık ihracatı da yüzde 20.91 artarak 1 milyar 231 milyon 484 bin dolara yükseldi.

Batı Akdeniz illeri Antalya, Isparta ve Burdur\'u temsil eden BAİB, eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat verilerini açıkladı. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz ihracatının, yıl sonu hedefi olan 1.6 milyar doları aşmak için emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Başkan Satıcı, yeni yılın ilk gününden bu yana yüzde 20 bandında ihracat artışı sağlayan Batı Akdenizli ihracatçıların, bu yükseliş rakamını geride kalan ayda da koruduğunu belirtti.

9 AYDA 1 MİLYAR 231 MİLYON DOLAR

Batı Akdeniz\'den 1 Ocak - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında yüzde 20.91 artışla 1 milyar 231 milyon 484 bin 953 dolar ihracat gerçekleştiğini açıklayan Mustafa Satıcı, “Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 18 milyon 503 bin 517 bin dolar idi. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden sadece eylül ayında 116 milyon 950 bin 272 dolar ihracat gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili boşluğu nedeniyle eylül ayı ihracat rakamları potansiyelimizin altında kaldı ancak buna rağmen geçen ay ihracatımızda yüzde 10,28 artış sağlandı\" dedi.

EN BÜYÜK ARTIŞ MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE

9 aylık dönemde maden ve yaş meyve sebze sektörlerinin Batı Akdeniz ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdüğünü anlatan Mustafa Satıcı, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ise eylül ayında ihracatta 100 milyon dolar sınırını aştığını kaydetti. Bu dönemde demir ve demir dışı metaller sektörü temsilcilerinin dünya genelinde demir ve çeliğe olan ihtiyacı çok iyi değerlendirdiğini anlatan Başkan Satıcı, \"Yerinde atılımlarla sektör ihracatında yüzde 44,98 oranında artış sağlandı. 9 aylık dönemde en fazla ihracat artışı mücevher sektöründen geldi. İhracatını yüzde 4067 oranında artıran sektör, toplamda 8,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi\" diye konuştu.

ÖZBEKİSTAN VE UMMAN\'A REKOR ARTIŞ

Çin\'in, Batı Akdeniz\'den en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olma özelliğini koruduğunu belirten BAİB Başkanı, \"Almanya, 100 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştirilen iki ülkeden birisi oldu. Sera üretiminin başlamasıyla Almanya\'ya gerçekleşen ihracatın ivme kazanması bekleniyor. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkede tablo bu şekilde. İlk 5\'te yer almayan ülkeler incelendiğinde ise, Özbekistan yüzde 346, Umman yüzde 348 oranında ihracat artışı ile öne çıktı\" dedi.

UZAK VE YENİ PAZARLAR

Geçen yılın aynı döneminde hiç ihracat yapılmayan Sierra Leone\'ye bu yılın 9 aylık döneminde 4 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Mustafa Satıcı, “Geçen yılın aynı döneminde Küba, Çad, Finlandiya, Güney Afrika, Sudan, Meksika, Moritanya, Kenya, Gine gibi ülkelere gerçekleşen ihracat 100-500 bin dolar arasındayken, bu yıl 2 ile 4 milyon dolar seviyelerine ulaştı\" diye konuştu.

İLK 5 ÜLKE

BAİB verilerine göre en çok ihracat yapılan ülke olan Çin\'e yüzde 41 artışla 217 milyon 36 bin dolar ihracat yapıldı. İkinci Almanya\'ya yüzde 2.5 düşüş yaşanarak 101 milyon 596 bin, üçüncü İran\'a yüzde 21.5 artışla 57 milyon 853 bin, dördüncü ABD\'ye yüzde 55 artışla 52 milyon 606 bin dolar ihracat yapıldı. Beşinci Romanya\'ya yüzde 35 artışla 46 milyon 735 bin dolar ihracat yapılırken, bu ilk 5 devlet dışındaki ülkelere de yüzde 17 artışla 755 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

MADEN, YAŞ MEYVE SEBZEYİ GEÇTİ

Daha önceki yıllarda bölge ihracatının rakipsiz lideri olan yaş meyve sebze sektörü bu yılki ihracat rakamları sıralamasında ikinciliğe geriledi. İlk sırada yer alan madencilik sektöründen yüzde 28 artışla 366 milyon dolar, ikinci sıradaki yaş meyve ve sebze sektöründen de yüzde 12 artışla 294 milyon 615 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Üçüncü kimya sektöründen yüzde 27 artış 139 milyon 582 bin dolar, dördüncü mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen yüzde 17.5 artışla 108 milyon 642 bin dolar, beşinci demir ve demir dışı metaller sektöründen de yüzde 45 artışla 45 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. İlk sıradaki bu 5 sektör dışındaki sektörlerin toplamında da yüzde 17 artışla 277 milyon 646 bin dolar ihracata ulaşıldı.



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