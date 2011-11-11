Batı Afrika'da siyah gergedanın nesli tükendi

T24 - Küresel düzeyde soyu tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerine ilişkin rapor, Batı Afrika'daki avlanma yüzünden siyah gergedanın (Diceros bicornis longipes) soyunun tükendiğini ortaya koydu.







Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "kırmızı liste"de ayrıca, Orta Afrika'da yaşayan beyaz gergedanın (Ceratotherium simum cottoni) soyunun da tükenmiş olabileceği kaydedildi.



Ayrıca Java adası dışında da, Java gergedanının (Rhinoceros sondaicus) türünün tükendiğine inanılıyor.



Gergedan boynuzu, Doğu Asya'da kullanılan geleneksel ilaçlar için çok değerli bir madde ve ayrıca Orta Doğu'da hançer sapı yapımında kullanılıyor.



Dünya üzerinde genel anlamda siyah ve beyaz gergedan sayısı artmakla birlikte gergedanlar, değerli boynuz ticareti yapan avcı çetelerinin hedefi oluyor.



IUCN Tür Yaşatma Komisyonundan Simon Stuart, "Altın boynuzlu bir hayvanın ortada dolaştığını düşünün. Bu işte böyle değerli birşey. Dolayısuyla da gergedanları korumak için büyük önlemler gerekiyor." dedi.



IUCN Raporunda, artık çok daha fazla sayıda bitki ve hayvan türünün tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve koruma çabalarına rağmen dünyadaki memeli hayvanların yüzde 25'inin tamamen tükenmesi olasılığının bulunduğu belirtildi. Bu hayvanlar arasında sekiz ton balığı türünden beşi de yer alıyor.



Bu yılki listede Madagaskar'daki sürüngenlerin durumuna da dikkat çekiliyor. Rapora göre kara sürüngenlerinin yüzde 40'ı tehlike altında. Bununla birlikte bu hayvan türlerinin korunması için yeni bölgeler ayrılmış olmasına da değiniliyor.