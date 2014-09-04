Batı Afrika kan ağlıyor



Alman insani yardım kuruluşu Cap Anamur'un başkanı Werner Strahl bir çocuk doktoru. Strahl, Ebola salgınıyla mücadele eden ülkelerden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir çocuk hastanesinde iki hafta gönüllü olarak çalıştı. Ülkenin tek çocuk hastanesinde Ebola virüsü bulaşan çocukların tedavisini yaptı.

Ağustos sonunda Almanya'ya dönen Strahl, Sierra Leone'deki son durumu DW'ye değerlenirdi. Salgının önüne geçilmesi için büyük çabaların harcandığı ülkede alt yapı yetersizliği ve sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle sıkıntı yaşandığına dikkatleri çeken Strahl, özellikle ulaşımın büyük sorun oluşturduğunu belirterek, "Laboratuvarların hastanelere mesafesi otomobille 4 hatta 6 saat. Ebola virüsünün bulaştığından kuşkulanılan hastanın kanının buralara gönderilmesi gerekiyor. Sonra da sonuç bekleniyor. Test sonuçlarını almak üç gün sürebiliyor" diye konuştu.

İki doktorlu hastane

Küçük bir kızın kan tahlili sonucunu üç gün beklediklerini anlatan Strahl, üç gün sonra kızın Ebola'ya yakalandığının kesinleştiğini anlattı. Bu süre içinde çok sayıda doktor ve hastabakıcının kızla temas ettiği için rapor alarak evlerinde kaldığını söyleyen Strahl, hastanede sadece iki doktorla tedavinin sürdüğünü aktardı. Dr. Strahl eksikliğin salt doktorla sınırlı olmadığını eldiven, maske, korunma gözlükleri gibi çok sayıda sağlık gereçlerinin de noksanlığına işaret ederek, bölgeye daha fazla yardımda bulunulmasını istedi.

Ancak Strahl'a göre Batı ülkeleri, Afrika'daki soruna yeterli duyarlılığı göstermiyor. Strahl, tepkisini, "Çok şey yapılmadı. Sadece biz değil, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de, diğerleri de Nisan'dan, Mayıs'tan bu yana daha fazla yardım yapılması için çağrılarda bulunuyoruz. Daha fazla yardım yapılmalı. Korunma kıyafetleri gönderilmeli. Halkın aydınlatılması için kampanyalar düzenlenmeli" sözleriyle dile getirdi.

Ölümler artıyor

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de şimdiye kadar bin 900'den fazla insan Ebola yüzünden yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan da bu hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. Ebola'dan etkilenen ülkelere yönelik uluslararası yardımı Dünya Sağlık Örgütü koordine ediyor. Örgütün Basın Sözcüsü Tarik Jasarevic, koordinasyonda sıkıntılar yaşandığını kabul ederek, salgının bu kadar hızlı ilerleyeceğini kendilerinin de önceden kestiremediklerini belirtti.

Durum oldukça ciddi. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki altı veya dokuz ay içinde Ebola'nın yayılarak, 20 bin civarında insana daha bulaşmasından endişe ediyor. Bu yüzden yeni bir kampanya başlatan örgüt, hastalığın yayılmasını önlemek için bölgedeki, ilçe ve kasabalardaki doktorlarla yoğun çalışmalar yapma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü bunun için söz konusu ülkelerden de destek istedi.

Uluslarası yardım çağrısı

Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, yerel hekimlerle mücadelenin de Ebola virüsünü alt etmek için yeterli olmayacağı görüşünde. Başkan Joanne Liu uluslararası uzmanların bölgede bizzet alan çalışması yapmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu.

"Mali yardım vaatleri, eylem planları ve yeni geliştirilen ilaçlara dair haberler salgını durdurmaya yetmiyor. Batı Afrika'nın üçte birinde Ebola hastalarıyla ilgilendik. Dünya devletleri sorunu kökten çözmek için biyolojik savunma uzmanlarından oluşan sivil ve askeri personeli bölgeye göndermeli. Yangını söndürmek için yanan binaya girmeliyiz."

Batı Afrika'daki Ebola salgının önüne geçilmesi için uzmanlar, dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıyor.