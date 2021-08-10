Batı Afrika'da ilk defa ölümcül Marburg Humması görüldü

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Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da ilk kez Marburg Humması'nın Gine'de tespit edildiğini ve bir kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Gine'deki vaka geçen hafta tespit edildi. Ülkenin bu sene tekrar ortaya çıkan ve 12 kişiyi öldüren Ebola salgınını yendiğini açıklamasının üzerinden 2 ay geçti.

DSÖ, pazartesi günü yaptığı açıklamada hastanın ilk olarak yerel bir kliniğe gittiğini, ancak daha sonra durumunun ciddi biçimde kötüleştiğini ifade etti.

Gine'nin hemorajik ateş laboratuvarı ve Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'ndeki bilim insanları numuneler üzerinde yapılan testlerde Marburg humması teşhisi doğrulandı.

DSÖ'nün Afrika Bölgesel Direktörü Matshidiso Moeti, "Marburg virüsünün geniş yayılma potansiyeli onu erkenden durdurmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi. Moeti, Gineli uzmanlarla birlikte Ebola salgınından elde ettikleri tecrübeyi kullanarak yeni bir salgını önlemek için çalıştıklarını ifade etti.

1967'den bu yana 12 büyük Marburg salgını yaşandı. Geçmişteki salgınlarda ölüm oranda yüzde 24 ile 88 arasında değişim gösterdi.