Batshuayi'nin pozisyonu penaltı mı, maçta kural hatası var mı; hakem hocaları Trabzonspor-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü. Batshuayi ise penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Batshuayi'nin ve Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon, beIN SPORTS'ta ekranlara gelen Trio programında Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban tarafından yorumlandı.

Lale Orta, çok konuşulan pozisyon ile ilgili, "Kontrolsüz kayarak Batshuayi'nin ayağına temas var. Kesinlikle penaltı ve sarı kart var. Fakat atak başlangıcında faul var. Bu nedenle VAR karışmamış olabilir" dedi.

Bülent Yıldırım ise "Futbol dünyası şunu bilsin. Burada kontrol yok. Müdahale eden uçuyor. Topa değmiş olmasına rağmen rakibe vurdu. Net penaltı. VAR'ın hakemi çağırması lazım. 'Bak burada bir penaltı var. Ama öncesinde bir hücum faul var' diyerek... Böyle yapmış olsalardı, kafalarda soru işareti kalmayacaktı. Orada tecrübeli bir VAR hakemi olsa, bugün Türkiye bu pozisyonu konuşmazdı" diye konuştu.

Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Bence de net penaltı. Batshuayi'ye yapılan penaltı, Batshuayi'nin hücuma çıkarken yaptığı da faul. VAR bunların hepsini açıklığa kavuşturmalıydı. Burada bir penaltı verilmiyor ve iki de sarı kart çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Kural hatası var mı?

Beşiktaş'ın kaleci Uğurcan'a verilen geri pas sonrasında kazandığı en direkt serbest vuruşta kural hatası olup olmadığı da programda yorumlandı.

Lale Orta, "FIFA hakeminin yapmaması gereken skandal bir hata. Hayatımda ilk defa böyle bir olay gördüm. Kural kitabında yazıyor. Rakip takım kale çizgisine dizilmek zorunda. Bana göre kural hatası. Bir penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bu kararın da vurulacağı yer bellidir" dedi.

Deniz Çoban, "Uğurcan'ın topu eline aldığı yerin hizasındaki ön çizgiden kullanılmalıydı bu endirekt serbest vuruş. Bu işin ABC'sinde yazar. İlk hakem olmak istenildiği zaman öğretilir bu. Yardımcılar, VAR, AVAR uyarmıyor yani 7 hakem bu kuralı bilmiyor. Hadi onu unuttun. Rakip oyuncular 9 metre 15 santim uzakta duracaklar. Oyuncular burada 5.5 metrede. Akıl tutulması bence bu." diye konuştu.

Bülent Yıldırım ise, "Rakipe en direkt serbest vuruş verildiğinde, vurulacak yer bellidir. Hakem hatası mı, kural hatası mı? Topu o noktaya koyduğunda 'eyvah' dedim. Çok üzülüyorum. Başka da bir sıfat kullanmıyorum. Net bir kural hatası bu." dedi.

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