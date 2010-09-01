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Dünya

Batan Türk gemisini Romanya kurtardı

Romanya açıklarında batma tehlikesi bulunan Türk gemisindeki 17 denizci, Rumen yetkililerce kurtarıldı.

01 Eylül 2010 03:00

T24 -Romanya açıklarında batma tehlikesi bulunan Türk gemisindeki 17 denizci, Rumen yetkililerce kurtarıldı.

Romanya'daki resmi deniz kurtarma kurumu yetkilisi İon Voicu, "Medi" adlı Türk gemisinin bu sabah batma tehlikesi üzerine yardım istediğini kaydetti.

Romanya kaynaklarına göre, hurda metal yükü taşıyan "Medi" adlı Türk gemisi dün gece Romanya'nın Köstence limanından ayrıldı.

Geminin tehlikeli şekilde yan yattığını ifade eden Voicu, gemidekilerin kurtarıldığını, geminin daha fazla yan yatmasını engellemek amacıyla da yardım gönderildiğini söyledi.


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