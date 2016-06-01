Batan gemiyi terk eden kaptana 16 yıl hapis cezası

İtalya'da 2012'de kayaklıklara oturan ve 32 kişinin ölümüne sebep olan Costa Concordia seyahat gemisinin kaptanı Francesco Schettino, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Giglio adası açıklarında batan teknede; çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması ile hasarlı kazaya neden olmak ve gemiyi yolculardan önce terk etmekle suçlanan Francesco Schettino, Şubat 2015'te 16 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.

NTV'de yer alan habere göre; Grosseto Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararda ayrıca, Schettino'nun 5 yıl boyunca kaptanlık yapamayacağına ve kamu kurumlarında çalışamayacağına da hükmedilmişti. Tutuksuz yargılanan kaptanın bu cezayı çok bulması, savcılık makamının ise az bulması üzerine dava bir üst mahkemeye taşınmıştı.

Karar, Yargıtay'a gidecek

Kazadan dolayı şimdiye kadar hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle Savcılık, Schettino'nun 27 yıl hapse mahkum edilmesi talebinde bulundu. Floransa Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin vermiş olduğu 16 yıl hapsi onadı.

Schettino'nun avukatları kararı İtalyan yargı sisteminin son karar mercii olan Yargıtay'a taşıyacaklarını bildirdi. Davaları ayrıca görülen, geminin dümencisinin de aralarında bulunduğu 5 mürettebat ise 18 ay ile 2 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Sevgilisine hava atmak için

adaya yaklaştı iddiası

4 bin 229 yolcu ve mürettabatın bulunduğu 114 bin tonluk seyahat gemisi, 13 Ocak 2012'de Toskana bölgesinde yer alan Giglio Adası'ndaki bir resife çarpmış ve kısmen batmıştı. 32 kişinin öldüğü kazada çok sayıda kişi de yaralanmış, gemide bulunan 10 Türk yolcu kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Kazanın ardından, Kaptan Schettino'nun ada sakinlerini selamlamak için adaya çok yaklaştığı iddiası ortaya atılmış; gemiyi ilk terk edenler arasında yer aldığı ifade edilmişti.

Kazanın meydana geldiği sırada kaptan köşkünde Schettino'nun yanında Moldovalı dansçı sevgilisi Domnica Cemortan'ın da olduğu ortaya çıkmıştı. İtalyan basınında bu nedenle kaptanın dikkatinin dağıldığını, hatta adaya çok yaklaşmasının nedeninin "sevgilisine hava atmak" olduğunu öne sürülmüştü.

20 aya yakın bir süre adanın açığında yatık duran geminin enkazı, Temmuz 2015'te söküm işlemleri için Cenova Limanı'na götürülmüştü.