Batan geminin saati

İsviçre’nin ünlü saat markası Roman Jerome’un yeni modelinde Titanik’in enkazından alınmış demir ve çelik kullanıldı



İsviçre’nin Cenevre kentinde üretim yapan ünlü saat markası Roman Jerome, 2008’e özel olarak batan Titanik gemisinin gövdesinden ve çelik konstrüksüyonundan sınırlı sayıda saat modeli üretti. Modelden sadece 2012 adet üreten firma, saatin kadranında Titanik’in demirini ve saatin içinde ise çeliğini kullandı. Üst modelinin fiyatının 90 bin avro olduğu saatlerin Cenevre’deki halka arzını gerçekleştiren tek firma olan Chimento’nun sahibi mühendis George Kavkasside, “Saatlerin çeşitli modelleri mevcut. Bu saat için şimdiden çok çeşitli müşterilerimiz oldu. Arap, İsviçreli ve Amerikalıların yanı sıra Türklerden de çok ilgi gördük. Milli maç için İsviçre’ye gelen Türk futbolculardan beşi bu saatten aldı” dedi. Bu saatin paslanmaz çelikten olan en düşük versiyonunun 10 bin avro olduğunu belirten Kavkasside, koleksiyonerler için 220 bin avroya kadar model olduğunu kaydetti. Kavkasside, saatin pahalı olması, hem sınırlı olması hem de içinde kullanılan teknolojinin bir saatte kullanılabilecek en gelişmiş teknik yapıya sahip olmasına bağladı.

