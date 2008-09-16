Batan gemide tanıdık isimler

Adım adım kazaya gidildi

İstanbul’un Ambarlı Limanı ile Bandırma Limanı arasında taşımacılık yapan İstanbullines Şirketi’ne ait kaptan Mithat Altın yönetimindeki 8 bin 547 grostonluk "Hayat-N" adlı Ro-Ro gemisi, önceki gece saat 23.15 sıralarında Bandırma Limanı’ndan hareket etti. 118 metre boyundaki gemi, limandan 300 metre kadar açıldıktan sonra, yüklü kamyonların dalgaların etkisiyle kayması ve hava muhalefeti nedeniyle iskele tarafına yatmaya başladı. Ro-Ro, saat 23.20 sıralarında uydu bağlantısı ile S.O.S verdi ve 2. kaptan limandan römorkör talep etti. Römorkörler yola çıktığında Bandırma’ya dönmek için dümen kıran gemi daha da yattı ve güverte su almaya başladı. "Hayat- N" gemisi 10 dakika içinde battı.Kazanın ardından birbirinden ilginç ayrıntılar ve bağlantılar çıktı. Hayat-N gemisi ile ilgili ilginç bir ortaklık ve yöneticilik yapısı var. İşte ucu Almanya’da görülen Deniz Feneri davasına kadar giden isimler:Hayat-N gemisi, Marmara-N şirketine ait. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Koç, aynı zamanda Santour Genel Müdürü. Yıldırım, Koç’un genel müdürü olduğu Santour’la aynı grupta yer alan Sancak Lines ’ın de genel müdürlüğünü yaptı! 2003 yılında VATAN, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın 1,5 milyon YTL’ye aldığı Derin Deniz adlı gemiyi haber yapmıştı. Erkan Yıldırım, gemiyi alırken Mehmet Koç’tan 200 bin euro borç almıştı.Bakan Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a ait Derin Denizcilik Gemi Taşımacalık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Santour’culara ait Kapital Yatırım Holding İTO kayıtlarında aynı adreste gözüküyordu! Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın 2000-2001 yıllarında Çeşme-Brindisi hattında sefer yapan Gayret Denizcilik Sanayi ve Limitet Şirketi’ne ait gemilere kar ortağıydı. Gayret Denizcilik ile Santour’la aynı gruptaki Sancak Gemi İşletmeciliği’nin de adresleri yine aynıydı!Mehmet Koç ismi Türk kamuoyunun şu sıralar yakından izlediği Deniz Feneri e.V davasının iddianamesinde de geçiyor. Koç’un, bağış paralarıyla alınan Atlas-1 adlı gemiyi bulan ve alınması için dernek yöneticisi sanıkları harekete geçiren kişi olduğu belirtiliyor.Şirketin ortaklarından Mehmet Berber’in AKP Manisa Milletvekili, Ereğli Demir Çelik Fabrikası eski Genel Müdürlüğü ve Santour’un eski ortağı Recai Berber’in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mehmet Berber, Hayat N’nin sahibi olan Marmara N’nin kurucu şirketi Etis Denizcilik Yatırım Anonim Şirketi, kardeş şirket İstanbul Lines’in de yönetim kurulu üyesi.İTO kayıtlarına göre şirketin ortakları arasında Mehmet Berber, Mehmet Koç ve Muhammed Wasıf Hammad isimleri dikkat çekiyor. Hammad, bir Suudi Arabistan şirketi olan Nesma Holding’in temsilcisi. Yine İTO kayıtlarına göre Marmara N Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi ile aynı adreste iki şirket daha var. Bu şirketlerin ortakları benzer isimler. Batan Hayat N gemisinin üzerinde yazan İstanbul Lines adını taşıyan ikinci şirkette, Hammad, Koç ve Berber ortak görünüyor. Bu şirket 21 Ağustos 2007 yılında kurulmuş. Aynı adresteki üçüncü şirket Nefmar Denizcilik Yatırım Anonim Şirketi. Bu şirketin ortakları arasında da Koç ve Hammad yer alıyor. Bu şirketin kuruluşu çok daha yeni. 30 Haziran 2008 tarihinde yani 1.5 ay önce kurulmuş.Hayat-N gemisinin işletmesini yapan İstanbul Lines’ın ortakları arasında Salih Zeki Çakır ismi dikkat çekiyor. Mehmet Koç’la birlikte Serhat Feribot İşletmesi’nin ortaklarından olan Çakır, aynı zamanda Sancak Lines’ın sahibi. Diğer bir deyişle Çakır karşımıza bir dönem Ulaştırma Bakanı Yıldırım’ın genel müdürlüğünü yaptığı şirketin sahibi olarak çıkıyor!