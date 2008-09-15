Batan gemide kaç yolcu kayıp?

Dün gece Bandırma’dan İstanbul Ambarlı’ya giden ve limandan ayrıldıktan 300 metre sonra batan 118 metrelik Ro-Ro gemisi ile ilgili resmi rakamlar açıklandı.



Denizcilik İşletmesi Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, batan gemide 1 kişinin öldüğü, şu ana kadar 4 kişiye de ulaşılamadığı belirtildi.



Müsteşarlık yetkilisi, İçinde 71 kamyon, 2 otomobil ve 100'den fazla yolcu ve mürettebatıyla batan Ro-Ro gemisinde, 27 personel kurtarıldığı, gemide olan 61 şöforün sağ olduğunun teyid edildiği, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.



Kayıp şoförler gemide



Yetkili, kayıp 4 şoförün gemide olduğunun tahmin edildiğini belirtiken, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptıktan sonra gemiye gireceklerini söyledi.



Verilen rakamaların bilet sayısına göre verdiklerini belirtirken, gemiye bilet almadan binilmemesi gibi bir durumun da olabileceğine dikkat çekti.



5'i dorse 71 kamyon ve iki otomobil yüklü geminin mevcut rakamlara göre kapasitesinin altında yüklendiğini belirten müsteşarlık yetkilisi, geminin iddia edildiği gibi şahısa ait olmadığını bir Türk şirketinin olduğunu söyledi.



