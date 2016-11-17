Batalla'nın sözleşmesi uzatılıyor

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcuları Pablo Martin Batalla'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Batalla'nın 32 yaşında olduğunu ve 1,5 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu anımsatan Ay, "Batalla'yı ben de dahil herkes çok seviyor. Kendisiyle görüşeceğiz, sözleşmesini 2 yıl daha uzatabiliriz.



Birlikte görüşüp karar vereceğiz. Kendisinin sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.