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Spor

Batalla'nın sözleşmesi uzatılıyor

Bursaspor Başkanı, Batalla'yı 2020'ye kadar takımda tutmak istediklerini dile getirdi

17 Kasım 2016 17:02

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcuları Pablo Martin Batalla'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Batalla'nın 32 yaşında olduğunu ve 1,5 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu anımsatan Ay, "Batalla'yı ben de dahil herkes çok seviyor. Kendisiyle görüşeceğiz, sözleşmesini 2 yıl daha uzatabiliriz.

Birlikte görüşüp karar vereceğiz. Kendisinin sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Pablo Martin BatallaBursasporAli Ay

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