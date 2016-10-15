T24 LogoT24 Logo
Spor

Batalla, Bursaspor tarihine geçiyor

Arjantinli yıldız Batalla, kaleci Gançev'in rekorunu tarihe gömecek

15 Ekim 2016 17:36

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, yarın oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymesi halinde kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanının tek sahibi olacak

Ligin 6. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasında Bursaspor kariyerindeki 192. resmi maçına çıkarak, Ivko Gançev ile birlikte Bursaspor'da en çok forma giyen yabancı oyuncu olmayı başaran Batalla, yarın oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymesi halinde ise bu unvanın tek sahibi olacak.

 

Gançev'in unvanına ortak oldu

 

1992-1993 sezonunda Bursaspor'a transfer olan Bulgar kaleci Ivko Gançev, 1998-1999 sezonuna kadar 175 lig, 11 Türkiye Kupası ve 6 İntertoto Kupası olmak üzere toplamda 192 resmi maça çıkmıştı.

Yeşil-beyazlıların tarihindeki en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Gançev'in bu unvanına Gaziantepspor maçında Batalla da ortak olmuştu.

 

192 maçta 58 gol attı

 

2009-2010 sezonunda transfer olan Arjantinli yıldız Batalla, 162 Süper Lig, 16 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi ve 10 UEFA Avrupa Ligi maçı da dahil olmak üzere toplamda ise 192 resmi maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 58 kez gol sevinci yaşadı.

ETİKETLER

BursasporBatallaGançevrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24