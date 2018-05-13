Batalla: "Böyle veda etmek güzeldi"

\"1 yıl daha oynamayı düşünüyorum\"

\"Son senem olduğunu düşünüyordum\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un kaptanı Pablo Martin Batalla, Spor Toto Süper Lig\'de oynanan Trabzonspor maçıyla birlikte Bursa\'daki son maçına çıktı ve yeşil beyazlı taraftarlara veda etti. Karşılaşma sonrasında konuşan Arjantinli oyuncu, \"Benim için duygu dolu bir gün oldu. Taraftarın önünde böyle bir maç oynamak çok güzel bir histi. Neredeyse kariyerimin yarısını geçirdiğim kulübe böyle veda etmek güzeldi\" dedi.

\"1 YIL DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM\"

Bursaspor kariyerinin iki bölümden oluştuğuna işaret eden Batalla, Çin\'e transferinin ardından beklentilerin daha düşük olduğunu belirtirken, bundan sonraki kariyeri için ise \"Şu hala kendimi oyuncu olarak görüyorum. 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum, daha sonra neler yapabilirim, ona bakacağım. Çünkü futbola aşığım, başka bir şey yaparken kendimi hayal edemiyorum. Bursaspor\'da çalışmak isterim, çok sevdiğim bir kulüp\" diye konuştu.

\"SON SENEM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM\"

‘Bu yılın son senem olduğunu düşünüyordum’ diyen Batalla, \"Taraftar inanılmazdı, teşekkür etmek için gereken kelimeleri bulamıyorum. Güzel bir maç olmadı, belli anlarda tepkiler de oldu ancak taraftara teşekkür ediyorum. Bu yılın son senem olduğunu düşünüyordum açıkçası. Çünkü, geçen sezondan itibaren oynamak zorlaşmıştı benim için. Maçların ardından toparlanmam çok uzun sürüyordu. Bu sezon 30 maç oynadım, bu kadar maç oynayacağımı da düşünmüyordum. Artık başka yollardan kulübe olan desteğimi sürdüreceğim\" ifadelerini kullandı.

Pozitif bir insan olduğunu kaydeden Arjantinli yıldız, \"8 senede çok iyi şeyler de yaşadım, çok kötü şeyler de yaşadım. Zor zamanlarda oynamayı zorlaştıran ortamlar da oldu. İstenilen yere ulaşmak için çok çalışmalı, herkes kendine düşen görevi yapmalı\" dedi.

Batalla, Mustafa Er\'in istediği takdirde Gençlerbirliği maçında da forma giyebileceğini kaydetti.

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