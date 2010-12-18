Bataklık operasyonundan işkence ve zorla fuhuş kayıtları çıktı

T24 - Bataklık’ adı verilen operasyonla çökertilen genelev çetesi, fuhuşa sürüklediği kadınları kendine bağlamak için zorla senet imzalatıp borçlandırmış. Çete kaçmayı başaran kadınlara ve yakınlarına işkence de yapmış...



Evlilik ve lüks yaşam vaadiyle kandırdıkları genç kızları, uyuşturucu tuzağına düşürdükten sonra genelevlerde zorla çalıştıran çete, polisin ‘bataklık’ adını verdiği operasyonla çökertildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin yaklaşık iki yıl süren araştırmalarından sonra genelev çetesinin üç ayrı grup halinde faaliyet gösterdiği saptandı. Kimliklerin tespit edilmesinin ardından takip başlatan polis İzmir, Aydın, İstanbul, Adana ve Mersin’de yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında çete liderleri olduğu ileri sürülen Muzaffer K., Nazamettin G., Aydın S. ve avukat Can K.’nın da bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte zorla çalıştırdıkları kadınların borçlarının yazılı olduğu ajanda ile imzaladıkları senetler, 10 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 85 gram esrar ve metal cop ele geçirildi.









Önce uyuşturucu, sonra fuhuş!..



Çetenin evlenme ve lüks yaşam vaadiyle kandırarak tuzağına düşürdüğü genç kızları önce uyuşturucuya alıştırdığı, ardından fuhuş yapmaya zorladığı ve ihbarla polise yakalatarak fişlenmelerini sağladıktan sonra genelevde çalıştırdıkları ileri sürüldü. Yüksek meblağların yazılı olduğu senetleri de imzalatarak kadınları kendilerine borçlandırdığı iddia edilen çete üyelerinin, bu kadınlara sürekli uyuşturucu ve uyarıcı haplar verdiği iddia edildi.



Operasyon sırasında kurtarılan 30 kadından 8’inin şikâyetçi olduğu çetenin, kurbanları için borçlarını yazdığı özel ajanda hazırladığı ve tüm ödemeleri burada kayda aldığı da belirtildi.



Operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 18’i serbest kaldı.





Kadınlara dayak işadamlarına şantaj







Çetenin, kaçan kadın mağdurlar ile yakınlarına yaptıkları işkenceler polisi bile şaşkına çevirdi. Çetenin müşterilerden aldığı bahşişleri vermeyen A.D. adlı kadına domuz bağıyla işkence yaptığı belirlendi. Ellerinden kaçan bir kadın mağdurun 14 yaşındaki kız kardeşini tuzağa düşürmekle tehdit ettikleri, başka bir kadının geri dönmesini sağlamak için de kardeşi ile annesini kaçırdıktan sonra bıçakla yaraladıkları ileri sürüldü. Çete üyesi G.M. ve A.Y.’nin birlikte oldukları işadamlarının görüntülerini çektikleri, bu görüntülerle işadamlarına şantaj yapıldığı da belirlendi.