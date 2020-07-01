Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınanlar arasında kırmızı bültenle aranan Escobar Nejat da var

9 ülkede ortak yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonunda 1992’den beri ‘Türk Escobar’ olarak bilinen Nejat Daş (53) ile eşi ve baldızının da aralarında bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı. Yakalanan isimler arasında bir emniyet müdürü ile 2 polis memuru da var.

TIR’da saklanmış halde 270 bin İngiliz sterlini ele geçirildi

Hürriyet'Ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türkiye üzerinden yapılan uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının deşifre edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir yıl önce çalışma başlatıldı. Operasyonun ilk ayağı geçen ay Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’ın takibiyle başladı. İstanbul Büyükçekmece’de durdurulan TIR’da saklanmış halde 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) ele geçirildi. Kapıkule’de beyan edilmeyip, Türkiye’ye kaçak sokulduğu belirlenen sterlinlere el konulurken, İstanbul Sultangazi Emniyet Müdürü N.Y. ve bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş gözaltına alındı. Ancak diğer bağlantıların deşifre edilmesi için emniyet Müdürü N.Y. ve Daş, adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp fiziki takibe devam edildi.

67 gözaltı

Takibin ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı. 11 ilde eş zamanlı 200’e yakın adrese baskın yapıldı. ‘Türk Escobar’ olarak bilinen Daş ile birlikte eşi, baldızı, uyuşturucu kaçakçılığıyla bilinen Çetin Güven’in de aralarında bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Sultangazi eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y. ile 2 polis memuru da bulunuyor.

Baskınlarda 950 bin Euro, 300 bin Danimarka kronu, 1 milyon 250 bin dolar nakit paraya el konuldu. Duşa kabinlerin alt tarafına yapılan özel bölmelerde para saklanması dikkat çekti.

Yine uyuşturucudan elde edilen paralarla alınan gayrimenküllerle beraber 70 milyon lira değerinde nakit para ve gayrimenküllere el konulduğu belirlendi. MASAK’ın incelemesinin ardından bu rakamın 500 milyon lirayı bulabileceği kaydedildi.

Nejat Daş, Hollanda ve Brezilya tarafından ‘kırmızı bülten’ ile uluslararası aranıyordu.