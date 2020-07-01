Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınanlar arasında kırmızı bültenle aranan Escobar Nejat da var

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Escobar Nejat hakkında
Türk Escobar olarak bilinen Nejat Daş’ın ismi ilk kez 1992’de gündeme geldi. ‘Kısmetim-1’, Pakistan’ın Karaçi Limanı’ndan yüklediği 3 ton 100 kilogram eroinle Akdeniz’in uluslararası sularında seyir halindeyken Türk güvenlik kuvvetlerince operasyon düzenlenince mürettebatı tarafından 15 Aralık 1992’de batırıldı. Olayla ilgili İstanbul 2 No’lu DGM’de yargılanan Nejat Daş, 5 yıl 10 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daş’ın cezası Yargıtay tarafından onandı.
Daş, 7 Ocak 1993’te ise Akdeniz’in uluslararası sularında 11 ton 39 kilo 550 gram esrar ve 2 ton 568 kilo 10 gram baz morfin yüklü halde ele geçirilen ‘Lucky-S’ gemisiyle ilgili İstanbul 1 No’lu DGM’de tutuklu yargılandı.
Jandarmadan kaçtı
Sinop Cezaevi’nden duruşma için getirildiği İstanbul’da 8 Kasım 1994’te firar etti. 11 Kasım 1994’te hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılan ve Kırmızı Bülten’le uluslararası düzeyde aranan Daş, İstanbul 1 No’lu DGM’de gıyabında yapılan yargılama sonucu 16 Mart 1995’te 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza Yargıtay’ın bozma kararı üzerine 24 yıla indirildi.
‘Mehmet Kartal’ adına sahte pasaport düzenlemiş, Bükreş'e kaçmıştı
Kendisine nezaret eden jandarmaların elinden Beyazıt’ta kaçan Daş, Samsun’dan ‘Mehmet Kartal’ adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla Ro-Ro gemisine binerek Ukrayna’nın Novorossisk Limanı’na, oradan da Moskova üzerinden uçakla Romanya’nın Bükreş kentine geçti. 7 Temmuz 1997’de İspanya’nın başkenti Madrid’de 14 kg eroinle yakalanan Daş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi, 2003’te serbest bırakıldı.
İspanya iade etti
Daş, aynı yılın aralık ayında ele geçirilen 70 kg uyuşturucuya ilişkin yine İspanya’da tutuklandı. Daş, 14 Şubat 2007’de İspanya’dan Türkiye’ye iade edildi. Türkiye’de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne konulan Daş, 5 yıl tutuklu kaldığı bu cezaevinden 5 Nisan 2012’de 1 milyon 250 bin TL kefalet karşılığında tahliye edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını belirterek, yaklaşık 94 hedeften 67'sinin gözaltına alındığını duyurmuştu.