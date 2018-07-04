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Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı

Taha AYHAN/KULUNCAK (Malatya), (DHA)-  MALATYA'nın Kuluncak İlçesi'nde otlanırken bataklığa saplanan 2 inek, vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı

04 Temmuz 2018 00:35

Taha AYHAN/KULUNCAK (Malatya), (DHA)-  MALATYA\'nın Kuluncak İlçesi\'nde otlanırken bataklığa saplanan 2 inek, vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi Sincanlı boğazı mevkiinde kenarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide Ali Şekerci\'ye ait otlanan iki inek, arazi içindeki bataklığa saplandı. Çıkmak için çabalayan inekler giderek daha da derine battı. Ayakları tamamen bataklığa saplanan inekleri, çevrede oturan vatandaşlar gördü ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri bataklığa saplanan inekleri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Çabaları yetersiz kalan itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla urganla bağlanan inekler, saplandığı yerden çıkarıldı. Uzun süre suyun içerisinde kaldığı düşünülen inekler, ayağa kalkmakta güçlük çekti. Korkudan titreyen hayvanlar, vatandaşlar ve itfaiye sayesinde ölümden döndü. 

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