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Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun İlçesinde otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı

24 Ekim 2017 16:21

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun İlçesinde otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı. İnek, itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Olay, Sorgun Bedirbaba Mahallesi Mükremin Göleti yakınlarında meydana geldi. Otlaması için meraya bırakılan ineklerden biri, gölet civarındaki bataklığa saplandı. İneğin saplandığını görenler, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineğin boynuzlarına bağladıkları halatlarla bataklıktan çıkarttı. Bataklıktan çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta güçlük çeken inek, çevredekilerin kovalarla getirdikleri su ile temizlendikten sonra tekrar meraya bırakıldı.
Olay anları ise kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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