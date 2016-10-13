Bataklığa saplanan 50 küçükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın sularının çekilmesi ile oluşan bataklığa saplanan küçükbaş hayvan sürüsü İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Boğazköy Barajı yakınındaki Hamzabey mahallesinde İhsan Uşak, 300 hayvandan oluşan küçükbaş sürücüsünü otlatırken, 50 koyun barajın çekilen suyu nedeniyle oluşan bataklığa saplandı. Hayvanlardan kıyıya yakın olan 10 tanesini kendi imkanları ile bataklıktan çıkaran Uşak, diğerlerini kurtaramayınca İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiye ekipleri, kurtarma teknesi ve merdivenle ulaştığı hayvanları uzun uğraşlar sonucu tek tek kurtardı. Yaklaşık bir saat süren seferberlik sonucunda tüm küçükbaş hayvanlar sürüye katıldı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden sürü sahibi İhsan Uşak, "Sürüyü getirirken bazı küçükbaş hayvanların hareket etmediğini gördüm. Yakınlaştığım da bataklığa saplandıklarını fark ettim. 300 adet hayvanın batmaması için yönlendirme yaptım fakat 50 tanesi bataklığa saplandı. Birazını zorlukla ben kurtardım ama başarılı olamayınca İtfaiyeyi aradım. Sağ olsun itfaiye ekipleri kısa sürede gelip koyunları canlı olarak kurtardı" dedi.