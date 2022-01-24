Bataclan terör saldırısında vurulan hastanın röntgenini NFT olarak satan cerraha dava açılacak

Fransa'da bir cerrahın, Bataclan konser salonundaki terör saldırısında vurulan birinin X-Ray'ini NFT olarak satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Paris'te bir devlet hastanesinde çalışan cerrah Emmanuel Masmejean'ın Bataclan terör saldırısında vurulan bir hastasına ait röntgen görüntülerini izni olmadan NFT olarak satmaya çalıştığı öğrenildi.

Kalaşnikof mermisiyle vurulmuş bir kolun yer aldığı röntgen, OpenSea internet sitesinde 2 bin 276 dolara satışa çıktı.

Paris Devlet Hastaneleri Genel Müdürü Martin Hirsch, cerrahın "skandal" adımına karşı yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Hirsch "Yapılan, profesyonel uygulamalara aykırı, tıbbi gizliliği tehlikeye atıyor ve Paris hastanelerinin değerleriyle uyuşmuyor" dedi.

Cerrah Masmejean, Mediapart'a yaptığı açıklamada satışın bir "hata" olduğunu, hastadan izin almadığı için pişman olduğunu söyledi.