Bataclan Sting konseriyle yeniden açılıyor

Paris'te geçen yıl 13 Kasım'da düzenlenen 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sırasında teröristlerin önemli hedeflerinden biri Bataclan konser salonuydu. Salonu basan teröristler burada yaklaşık 90 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıların 1. yıldönümünden bir gün önce Bataclan konser salonu izleyicilerine yeniden merhaba diyecek. Cumartesi akşamı düzenlenecek Sting konserine geçen yılki terör saldırısından sağ kurtulmayı başaranların yanı sıra saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katılması bekleniyor.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, dünyaca tanınan İngiliz müzisyen Sting bu konserle 'müziği ve yaşamı' kutlamak istiyor. Ayrıca haberlerde Sting'in konserden ücret almayacağı, bilet gelirlerinin kurban derneklerine bağışlanacağı da belirtildi.

Parisliler kayıplarını anacak

13 Kasım'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için, saldırının yıldönümü olan 13 Kasım Pazar günü Paris'te çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pazar günü saldırıların meydana geldiği Saint-Denis semtinde ve Bataclan konser salonunda anma törenlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Öğleden sonra ise teröristlerin hedefi olan cafe ve restoranların yakınında bir fener festivali düzenlenecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da törenlerde hazır bulunması bekleniyor.

Paris'i kana bulayan saldırıların radikal İslamcı IŞİD örgütü militanları tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Saldırıların ardından Paris'te Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması yürürlüğe girmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/KNA/DW, BÖ/CN