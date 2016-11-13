Bataclan, Paris katliamının birinci yıl dönümünde Sting konseriyle yeniden açıldı

İngiliz müzisyen Sting, Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarının hedefi olan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan'ın yeniden açılışında konser verdi. Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf'un da eşlik ettiği konserde, terör saldırısında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sting, yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde, Bataclan'ın yeniden açılmasının önemini vurgulayarak, "Bu akşam iki görevimiz var: Öncelikle saldırıda hayatını kaybedenleri hatırlamak, sonrasında ise hayatı ve müziği bu tarihi mekanda kutlamak" ifadelerini kullandı.