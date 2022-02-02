Başvuru yapıldı: Pfizer-BioNTech'ten 5 yaş altı çocuklara özel aşı

Koronavirüs salgınında ağır hastalık ve ölüm riskini düşürerek milyonlarca hayatın kurtarılmasını sağlayan Covid-19 aşıları tüm dünyada uygulanmaya devam ediyor. Çocukların aşılanması ile ilgili çalışmalar da salgının devreye girmesinden bir yıl sonra başlamış, yaş gruplarına göre birçok ülke yetişkinlerle birlikte çocukları da virüse karşı aşılamaya başlamıştı. Pfizer-BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre ise artık 5 yaş altı çocuklar için özel bir aşı üretilmeye başlanacak.

The Washington Post'ta yer alan habere göre 5 yaş altı çocuklar için özel olarak geliştirilen Koronavirüs aşısı bu ay sonunda hazır olacak.

İki doz olarak yapılması planlanan aşının 6 aylıktan itibaren 5 yaşına kadar olan çocuklar için kullanılması planlandı.

Başvuru 15 Şubat'ta görüşülecek

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri Koronavirüs aşısının beş yaşın altındaki çocuklara da uygulanmasını sağlayacak ruhsat için ABD İlaç Dairesi’ne başvuruda bulundu. ABD İlaç Dairesi ise BioNTech/Pfizer'ın başvurusunun 15 Şubat'ta görüşüleceğini bildirdi.

Habere göre aşı tasarlanandan daha erken bir tarihte hazır hale getirildi. Bunda dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantının tehlikeli derecede bulaşıcı olması ve çocukları da etkilemesinin önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.

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