Bastonun içine saklanmış kılıçla uçağa binmeye çalıştı; güvenlik yetkililerine "bilmiyordum" dedi

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ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi(TSA), geçen hafta salı günü Boston'un Logan Uluslararası Havalimanı'ndan uçmaya çalışan bir yolcunun bastonuna saklanmış kılıç bulduklarını açıkladı.

TSA sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sorgulanan yolcunun, "Bastonun içinde kılıç olduğunu hiç bilmiyordum" dediği belirtildi.

Yolcunun kılıcı yetkililere temsil ettikten sonra seyahat etmesine izin verildi.

TSA'in internet sitesinde, "Bazı eşyalar öyle gözükmüyorlarsa bile yasaklı olabilirler. Örneğin içine bir kılıç saklanmış baston gibi" ifadelerini bulunuyor.