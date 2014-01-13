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Başsavcıvekili Seçen: Bana bir şey olursa Emniyet Müdürü sorumlu!

Savcılardan suç duyurusu yağmuru... Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş'tan sonra İstanbul Başsavcıvekili Fikret Seçen'in de korumaları alındığı gerekçesiyle suç duyurusu yaptığı ortaya çıktı

13 Ocak 2014 20:53

Arzu Yıldız Ankara
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, koruma aracının ve iki koruma memurunun İstanbul Valisi'nin bilgisi dışında kendisinden alındığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 
Seçen'in geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, "Koruma polisleri ve koruma aracının alındığı tarih itibariyle suç örgütleri tarafından kendisine yönelik düzenlenebilecek tüm eylemlerden İstanbul İl Emniyet Müdürü ve Koruma Şube Müdürü'nü sorumlu tuttu ve haklarında görevi kötüye kullanmak suçundan dava açılmasını" talep etti.
Seçen’in yanı sıra Ergenekon, Balyoz gibi kritik soruşturmalara bakan savcıların da korumaları değiştirilmişti. Korumaları değiştirilen diğer savcıların da Seçen’in suç duyurusunda yer alan iddialara benzer taleplerle önümüzdeki hafta suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. 
17 Aralık operasyonundan sonra Başsavcıvekili Zekeriya Öz’e tahsis edilen araç alınmış, koruma sayısı 7’den 4’e düşürülmüştü.
Yolsuzluk iddiasıyla ikinci dalga operasyonu başlatıktan sonra dosyadan el çektirilen Savcı Muammer Akkaş da, bugün (13 Ocak 2014)  "mahkeme kararını yerine getirmedikleri" gerekçesiyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve adli kolluk görevlilerinin emniyetteki sıralı amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden geçici görevle Bakırköy'e atanan ve itiraz eden Zekeriya Öz de, hakkında öne sürülen iddialar nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan ve Sabah gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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