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Politika

Başsavcının haberi yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Ergin, gözaltılardan haberinin olmadığını belirterek, "Bana bilgi verilmesi gerekiyordu. Bunu araştıracağım" dedi

01 Temmuz 2008 03:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Ergin, “Gözaltılardan haberim yok. Başsavcılığın talimatı ile gözaltılar yapıldı deniyor. Benim bilgim yok” dedi.
Ergin, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili kendisinin herhangi bir talimatı olmadığını vurgulayarak, “Geniş Yetkili Ağır Ceza’nın kontrolünde yapılıyor. Bana bilgi verilmesi gerekirdi. Bunu ayrıca araştıracağım” diye konuştu.
Ergin, kuvvet komutanlığından emekliye ayrılmış, sivil toplum örgütü temsilcisi ve bir gazetenin Ankara temsilcisinin gözaltına alınmadan önce kendisine de bilgi verilmiş olmasının gerektiğini, bu bilginin kendisine neden verilmediğini de araştıracağını kaydetti.


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